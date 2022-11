Perché l’urina è di colore giallo? Lo sai?

L’urina può avere colori diversi a seconda dell’alimentazione, delle abitudini, ma anche dello stato di salute. Tuttavia, il suo colore abituale tende al giallo chiaro. Perché?

A cosa serve l’urina?

All’interno del nostro corpo, tre organi sono coinvolti nella produzione di urina:

I due reni;

La vescica.

Il ruolo dei reni è quello di purificare il sangue e di filtrarlo e contribuiscono alla produzione di urina che è il risultato del filtraggio di tutti i rifiuti solubili e tossici, come l’urea o la creatinina.

L’urina viene trasportata dai reni alla vescica attraverso canali chiamati ureteri. Poi, avviene l’espulsione tramite l’uretra.

Perché la pipì è gialla?

L’urina è solitamente di colore giallo chiaro, senza un odore forte. Ciò avviene per via di una molecola chiamata urobilina, un pigmento giallo, che proviene dal sangue.

Infatti, l’emoglobina contenuta nel sangue filtrato si degrada e le sostanze che la compongono, come il ferro, vengono preservate. È questo processo di degradazione che porta alla trasformazione in urobilina, per l’appunto di colore giallo.

Perché sentiamo il bisogno di fare pipì?

La vescica nell’uomo può contenere in media fino a 50 cl di urina. Infatti, ha la capacità di essere elastica mentre si riempie e tende a dilatarsi per immagazzinare l’urina.

Quindi, i nervi che compongono la parete della vescica informerano il cervello del livello di riempimento. Infomrazioni che vengono interpretate dalla neocorteccia. Da 30 cl comincia lo stimolo della pipì che diventa pressante intorno ai 50 cl e doloroso oltre.

