Sindrome del tunnel carpale: sintomi, cause e trattamento in casa

La sindrome del tunnel carpale (STC) è la pressione su un nervo del polso. Provoca formicolio, intorpidimento e dolore alla mano e alle dita. Spesso si può trattare da soli ma possono essere necessari mesi per un miglioramento.

I sintomi della sindrome del tunnel carpale

dolore alle dita, alla mano o al braccio;

mani intorpidite;

formicolio;

pollice debole o difficoltà di presa.

Questi sintomi spesso cominciao lentamente e vanno e vengono. Di solito peggiorno di notte.

Come trattare la sindrome del tunnel carpale

La STC a volte migliora da sola in pochi mesi, in particolare in caso di gravidanza. Alcune raccomandazioni:

Indossare una stecca da polso

Una stecca da polso s’indossa sulla mano per mantenere il polso dritto. Aiuta ad alleviare la pressione sul nervo. S’indossa di notte mentre si dorme e almeno per quattro settimane. Si può acquistare online o in una farmacia.

Fermare o ridurre le azioni che causano la STC

Fermare o ridurre tutto ciò che fa piegare frequentemente il polso o lo mette sotto sforzo, come usare strumenti vibranti per lavorare o suonare uno strumento.

Antidolorifici

Gli antidolorifici come il paracetamolo o l’ibuprofene possono aiutare ad alleviare il dolore del tunnel carpale a breve termine. Ma poche prove sostengono che posson trattare la causa, quindi è meglio non abusarne.

Esercizi per le mani

Si raccomnda di eseguire semplici esercizi manuali per alleviare i sintomi della STC.

Quando andare dal medico?

Chiedere un consulto medico se i sintomi peggiorano e/o non scompagiono e se il trattamento a casa non funziona.

Le cause del tunnel carpale

La STC si verifica quando il tunnel carpale all’interno del polso si gonfia e comprime uno dei nervi (il nervo mediano).

Fattori di rischio:

sovrappeso;

gravidanza;

svolgere lavori o hobby che costringono a piegare ripetutamente il polso o afferrare con forza;

malattie come l’artrite o il diabete;

avere un genitore, fratello o sorella con la STC;

un precedente infortunio al polso.

