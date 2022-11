Il tumore al pancreas è una neoplasia che rappresenta circa il 4% delle nuove diagnosi in Italia. Diffuso soprattutto tra gli uomini, si sviluppa soprattutto nella testa dell’organo. Dati i suoi numeri degni di nota, sono tantissime le persone che si chiedono quali siano i sintomi iniziali che lo contraddistinguono. Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Tumore al pancreas: come si manifesta

Come ricordato anche dagli esperti AIRC, il tumore al pancreas si manifesta spesso con sintomi vaghi, che possono essere confusi con altre tipologie di disturbi. Alla luce di ciò, purtroppo, capita che la malattia venga diagnosticata quando è già in stato avanzato.

In molti casi, la diagnosi arriva nel momento in cui si arriva alla diagnosi la malattia ha già invaso gli altri organi o, situazione altrettanto grave, ha bloccato i dotti biliari.

Un segnale che non si deve assolutamente trascurare è l’improvvisa comparsa di un quadro clinico all’insegna del diabete. Fondamentale è approfondire la situazione soprattutto se non si ha familiarità con la suddetta patologia.

Proseguendo con l’elenco dei primi sintomi con i quali si manifesta il tumore al pancreas, un doveroso cenno va dedicato alla comparsa di ittero. La pelle e gli occhi assumono un colorito tendente al giallo nel momento in cui la bilirubina nel sangue raggiunge livelli eccessivi.

Quando ci si rende conto che è comparso l’ittero, è necessario controllare anche il colore delle urine e delle feci. Nel momento in cui si ha a che fare con gli eccessi di bilirubina, infatti, le prime tendono ad assumere un colore scuro e le seconde una cromia tendente al chiaro.

Un altro sintomo – non classificabile però tra quelli precoci – consiste nell’insorgenza di un dolore di tipo sordo. Si tratta della principale conseguenza dell’aumento di volume della massa tumorale, che arriva a coinvolgere i nervi.

Un segnale da non trascurare riguardante l’aumento della massa tumorale al pancreas riguarda l’insorgenza del dolore alla schiena.

L’importanza della prevenzione

Parlare dei sintomi del tumore al pancreas è importante. Lo è altrettanto discutere di prevenzione. Quali sono i consigli per concretizzarla al meglio? Prima di tutto, è il caso di smettere di fumare (ancora meglio è non iniziare proprio). Numeri alla mano, i fumatori hanno un rischio triplicato di ammalarsi di tumore al pancreas.

Anche la dieta, come in tanti altri casi, ha un ruolo nodale. Quella contro il tumore al pancreas dovrebbe essere caratterizzata da un ampio consumo di frutta e verdura di stagione e dall’attenzione a non consumare alcol o ad assumerne quantità ridotte.

Chi ha una storia clinica familiare caratterizzata dalla presenza di diagnosi di tumore al pancreas, dovrebbe sottoporsi a controlli periodici finalizzati a indagare la funzionalità pancreatica.

L’attività fisica regolare è un altro consiglio per prevenire il tumore al pancreas. Come è chiaro, non si tratta di suggerimenti dedicati in maniera specifica a questa patologia, ma di dritte che, in generale, sono utili per la salute e, di riflesso, si ripercuotono anche sul benessere dell’organo dell’apparato digerente avente il compito di sintetizzare l’insulina.

