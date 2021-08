Trovato materiale estraneo, Giappone blocca 1 milione di dosi di vaccino Moderna

Il Giappone ha sospeso la somministrazione di circa 1,63 milioni di dosi del vaccino Moderna anti Covid-19 a causa di contaminazioni di “materiali estranei” trovati in circa 560mila fiale.

La Takeda Pharmaceutical, che vende e distribuisce il vaccino Moderna in Giappone, ha dichiarato di aver messo tre lotti in attesa “come accesso di precauzione”.

La causa delle contaminazioni potrebbe dipendere da un problema allo stabilimento di produzione in Spagna ma non si conoscono altri dettagli.

“Al momento nessun problema di sicurezza o efficacia è stato rilevato”, ha reso noto Moderna che si è resa disponibile a indagare con le autorità giapponesi.

Senza riportare la natura delle impurità rilevate, Takeda ha affermato di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna segnalazione di rischi per la salute associati alle dosi interessate. Da parte sua, il ministero della salute giapponese ha affermato che collaborerà con Takeda per distribuire dosi alternative così da evitare un’interruzione del programma nazionale di immunizzazione, che sta accelerando da diversi mesi, dopo un avvio lento.

Circa il 43% della popolazione del Giappone è completamente vaccinata. Ma questo non impedisce al Paese di essere attualmente alle prese con livelli record di contagi giornalieri, in particolare a causa della variante Delta, più resistente e più contagiosa.

