Cosa succede al nostro corpo quando beviamo troppo caffè

Ogni mattina, lo stesso rito: inizi la giornata con un buon caffè caldo. Mentre alcune persone si limitano a una tazza al giorno, altre ne prendono più di una. E mentre si pensa che il caffè abbia solo buoni effetti sulla salute, in realtà troppa caffeina può avere gravi conseguenze. Oltre ai problemi con il sonno, possono verificarsi altri effetti collaterali.

Ecco i sintomi che mostrano che stai bevendo troppo caffè.

minzione frequente

disidratazione

mal di testa

insonnia

affaticamento muscolare negli atleti

irritabilità

mal di stomaco

malattia da reflusso gastroesofageo

anemia da carenza di ferro

diarrea

Se non puoi limitarti a una sola tazza, è comunque consigliabile non superare una certa dose di caffè al giorno. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) spiega sche per una popolazione adulta considerata in buona salute è possibile consumarne 400 mg al giorno. Quindi, se ti piace il caffè, cerca di stare attento e consumare questa deliziosa bevanda con moderazione.