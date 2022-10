Gonorrea: sintomi, cause e trattamento

La gonorrea è un’infezione a trasmissione sessuale che coinvolge il batterio Neisseria gonorrhoeae. Colpisce più spesso gli uomini di età compresa tra 21 e 30 anni.

Quali sono le cause della gonorrea?

Il batterio responsabile della gonorrea viene trasmesso da un ospite all’altro durante i rapporti sessuali con una persona infetta, tramite penetrazione, fellatio o cunnilingus. Come la clamidia, anche questa infezione può essere trasmessa da madre a figlio durante il parto.

I sintomi

I sintomi compaiono entro 2-7 giorni dall’infezione dopo il rapporto sessuale.

Nelle donne, la gonorrea mostra raramente sintomi. Quando ciò accade, tuttavia, la paziente soffre di dolore durante la minzione o durante i rapporti sessuali nonché fitte allo stomaco.

L’infezione, poi, provoca sensazioni di bruciore e formicolio durante la minzione. A volte una scarica biancastra fuoriesce dal pene o dal retto. Anche l’uretra si gonfia (uretrite).

Quali sono i trattamenti?

Per curare la gonorrea, il miglior trattamento possibile sono gli antibiotici. Questi possono essere somministrati per via orale in una singola dose o per via intramuscolare con le iniezioni. Generalmente la guarigione richiede una sola iniezione intramuscolare o endovenosa ma è necessario che il paziente torni a farsi controllare dopo una settimana.

Si raccomanda inoltre, alle persone sottoposte a screening per la gonorrea, di eseguire anche i test per la clamidia, un’altra infezione a trasmissione sessuale molto comune.

