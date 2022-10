Sudorazione notturna: le cause e quando preoccuparsi

Sudorazione eccessiva notturna: quali sono le cause? quando contattare il medico? come intervenire?

Quando preoccuparsi in caso di sudorazione notturna? Tantissime persone, ogni giorno, si pongono questa domanda. Il motivo è legato al fatto che, quando insorgono i sopra citati episodi, possono essere molto fastidiosi da gestire. In alcuni casi, infatti, il sudore può bagnare i vestiti e i capelli così tanto da rendere difficile proseguire con il sonno.

Se ti interessa sapere in quali casi, a seguito di episodi di sudorazione durante le ore notturne, è il caso di preoccuparsi, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta.

Ricorda in ogni caso che, qualora dovessero sorgere dubbi relativi alla tua condizione di salute o a terapie specifiche, il solo e unico punto di riferimento deve essere il medico di fiducia.

Sudorazione eccessiva notturna: quando contattare il medico?

Quando si parla di sudorazione notturna e di fattori che devono portare a preoccuparsi e a contattare il medico di fiducia, un doveroso cenno va dedicato al tempo. Se l’iperidrosi nelle ore notturne si protrae per diversi giorni – peggio ancora se si parla di settimane – e se rende oggettivamente difficile proseguire con il riposo, è bene chiedere consiglio al proprio medico curante.

Essenziale è fare attenzione anche all’insorgenza di altri sintomi correlati. Tra questi è possibile ricordare la febbre alta, ma anche le perdite di peso difficili da spiegare.

Iperidrosi notturna: quali possono essere le cause?

Dopo aver inquadrato i casi in cui, davanti all’iperidrosi notturna, è il caso di preoccuparsi, vediamo quali possono essere le cause che determinano una sudorazione eccessiva durante le ore notturne.

Tra le principali patologie correlate alla sudorazione notturna particolarmente accentuata troviamo l’AIDS. Per amor di precisione, facciamo presente che l’iperidrosi durante le ore notturne è uno dei primi sintomi della malattia assieme alle vampate di calore. Attenzione, però: dal momento che si tratta di segnali che possono essere confusi con quelli di altre malattie, è in ogni caso opportuno sottoporsi tempestivamente al test HIV, gratuito ed effettuabile in maniera anonima.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei problemi di salute che possono segnalare la loro esistenza attraverso la sudorazione notturna. Tra questi è possibile chiamare in causa le apnee notturne, ma anche malattie come la leucemia e il linfoma (sia di Hodgkin sia non).

Essenziale è ricordare che le sudorazioni notturne possono riguardare anche le persone che soffrono di disturbi del sonno. Da non trascurare è anche l’associazione tra il problema dell’iperidrosi e patologie come la mononucleosi e la mielofibrosi.

Come intervenire

Dopo aver inquadrato i casi in cui è importante preoccuparsi se si soffre di sudorazione notturna e le cause che possono determinare il sintomo, è naturale chiedersi come intervenire.

La risposta è molto semplice: indagando a fondo con l’aiuto del proprio medico. In attesa di sentire il suo parere, esistono però dei cambiamenti che si possono mettere in atto da soli relativi alla qualità del sonno. In cosa consistono? Nell’evitare, per esempio, di andare a letto subito dopo aver utilizzato dispositivi elettronici, la cui luce blu disturba tantissimo il sonno.

