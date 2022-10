Le unghie bianche sono il sintomo di qualche malattia?

Le unghie, come abbiamo visto in un articolo di pochi giorni fa, possono palesare segnali importanti per la salute. Come bisogna muoversi nei casi in cui, per esempio, si notano le unghie bianche? Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo cercato di fornire una risposta semplice ed esaustiva a questo interrogativo.

Prima di iniziare a leggerlo ricorda però che, per qualsiasi dubbio relativo alla tua salute, il solo e unico riferimento a cui rivolgerti deve essere il medico curante.

Cosa sono le unghie bianche? Cosa indicano?

Quando si parla di unghie bianche, si inquadra in maniera più precisa l’insorgenza di macchie bianche sul letto ungueale. Questo fenomeno è noto con il termine scientifico “leuconichia”. La situazione appena descritta indica uno stato di malattia? Non sempre. In alcuni casi, la presenza di unghie bianche è da ricondurre a semplici lesioni insorte a seguito dell’utilizzo degli strumenti per la manicure.

Attenzione, però: nel momento in cui le si nota, bisogna tenere gli occhi aperti e considerare anche fattori causali problematici. Tra questi compare, per esempio, l’onicomicosi, ossia l’insorgenza di funghi alle unghie.

Quando si chiamano in causa le unghie bianche e le eventuali cause patologiche che determinano la loro insorgenza, un doveroso cenno deve essere dedicato ai problemi di tiroide. Nello specifico, si tratta quasi sempre di ipotiroidismo. L’unghia bianca e fragile può rappresentare un quadro rivelatore di una condizione nota come unghia di Plummer. Tra gli altri sintomi davanti ai quali è il caso di indagare troviamo una netta separazione tra il corpo ungueale distale e il letto.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i problemi di salute che possono annoverare tra i segnali che il corpo dà l’insorgenza di unghie bianche. Oltre a quelli appena citati, è il caso di ricordare la cirrosi epatica, per non parlare dell’insufficienza renale.

Davanti alle unghie bianche è il caso di valutare anche la possibilità di avere a che fare con alcune carenze nutritive. Tra le principali, rientra quella di calcio. Un altro fattore da considerare è anche l’anemia.

Come intervenire

Come risolvere il problema delle unghie bianche? L’unico modo per dire addio a questo inestetismo consiste nell’indagare a fondo la causa che l’ha determinato e intervenire contro di esse. Nel caso appena citato delle carenze nutrizionali, si può optare per l’assunzione di integratori. Anche se non sono farmaci, è bene prenderli solo dopo aver consultato il proprio medico di fiducia.

Anche il miglioramento di un quadro caratterizzato da un alto livello di stress può aiutare. In molti casi, infatti, dietro all’insorgenza delle unghie bianche ci sono gli effetti di un carico mentale eccessivo che, impattando sull’intestino, provoca una perdita di sali minerali e, di riflesso, la comparsa del problema della leuconichia.

Uscendo dalle cause patologiche, ricordiamo che, se si ha intenzione di non avere a che fare con il problema delle unghie bianche, è bene porre attenzione a come si fa la manicure. Essenziale è per esempio iniziare regolando la lunghezza delle unghie con una limetta e utilizzare gli appositi bastoncini per le cuticole.