Stitichezza: quando bisogna preoccuparsi?

La frequenza dei movimenti intestinali considerati “normali” varia da un individuo all’altro ma andare in bagno da tre volte al giorno a tre volte alla settimana non deve destare preoccupazione.

Se, però, le feci vengono evacuate meno di tre volte alla settimana o se la loro evacuazione è dolorosa, si può parlare di stitichezza che può essere temporanea o, se dura più di sei mesi, cronica.

In ogni caso, le cause della stitichezza possono essere numerose: mancanza di esercizio fisico, cattiva alimentazione (soprattutto mancanza di fibre), malattie, assunzione di farmaci, ecc.

Quando preoccuparsi?

La stitichezza colpisce tutti. A volte, però, la sofferenza o i sintomi sperimentati possono essere particolarmente insoliti e ci avvisano di eventuali complicazioni.

Pertanto, se l’episodio di stitichezza si verifica a seguito di un cambiamento di situazione (viaggio, cambio di alimentazione, ecc.), non c’è motivo di preoccuparsi a priori. Tutto dovrebbe tornare rapidamente alla normalità. Allo stesso modo se la stitichezza è una ‘vecchia amica’ e abbiamo già consultato il nostro medico sull’argomento.

Tuttavia, alcuni segni non dovrebbero essere presi alla leggera:

Febbre;

Forti dolori allo stomaco;

Sangue nelle feci;

Muco nelle feci;

Perdita di peso.

In caso di stitichezza, accompagnata da dolore addominale, vomito e incapacità di espellere gas intestinali, è necessaria una visita al Pronto Soccorso perché potrebbe esserci il rischio di ostruzione intestinale, ritenzione urinaria o ulcerazione rettale.

Come trattare la stitichezza?

Sebbene la stitichezza sia raramente motivo di preoccupazione, ci sono alcuni trucchi che possono aiutare a evitarla o almeno a farla passare più velocemente.

È, quindi, consigliabile seguire una dieta equilibrata, o anche aumentare la dose di fibre (verdure verdi, frutta, legumi e cereali integrali) durante l’episodio di stitichezza. Allo stesso modo, si consiglia di bere molta acqua (almeno 1,5 litri al giorno) e di privilegiare acque ricche di magnesio perché hanno un effetto lassativo.

L’attività fisica è pure un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza perché ha l’effetto di accelerare il transito. In caso di stitichezza occasionale, è opportuno concedersi ogni giorno una piccola sessione sportiva. E se riusciamo a mantenere questa piccola abitudine, è ancora meglio.

Un altro consiglio per non soffrire di stitichezza, andare in bagno appena c’è lo stimolo e non trattenersi.