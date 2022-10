Scoperto un nuovo gruppo sanguigno: come si chiama

Identificato un nuovo gruppo sanguigno: si chiama ER.

Stando a una studio pubblicato sulla rivista Blood e condotto dal National Health Service Blood and Transplant (NHSBT), ci sono cinque antigeni ER in questo gruppo.

I quattro grandi gruppi sanguigni conosciuti sono: A, B, 0 e AB. Ma ci sono diversi modi per raggruppare i globuli rossi in base alle differenze negli zuccheri o nelle proteine che rivestono la loro superficie, gli antigeni.

Scoprire un nuovo gruppo è importane per i medici perché in questo modo posso diagnosticare correttamente un problema come nel caso di incompatibilità tra madri in gravidanza e il loro bebè.

Fino ad oggi l’International Society of Blood Transfusion (ISBT) identifica 43 diverse classificazioni dei sistemi di gruppi sanguigni negli esseri umani.

Ricordiamo che il gruppo sanguigno può indurre le cellule immunitarie ad attaccare le cellule non corrispondenti, cosa che accade quando i gruppi sanguigni sono incompatibili.

