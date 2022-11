Questa funzione del tuo smartphone può essere molto dannosa per la tua salute

Capita ogni mattina. La sveglia dello smartphone suona e il tuo sonno si interrompe.

Apri gli occhi e ti trovi davanti a una scelta difficile: saltare giù dal letto e cominciare la giornata o concederti qualche minuto in più di sonno attivando la funzione ‘posponi’?

Attenzione, non è una scelta da poco: perché l’una potrebbe portarti amore, felicità e successo sociale, l’altra un impatto negativo sulla salute.

Stress

Se sei una di quelle persone che sonnecchiano, sappi che non sei sola. Uno studio, pubblicato alla fine dell’agosto scorso, ha esaminato le abitudini di veglia di 450 americani e il 57% dei partecipanti utilizzerebbe il posponi.

Dopotutto, che male c’è nel concedersi qualche minuto in più di sonno, purché ci si alzi in tempo per fare ciò che il giorno richiede?

Secondo i ricercatori, però, un intero ciclo del sonno dura circa 90 minuti ed è suddiviso in più fasi: leggero, profondo…

Tuttavia, ricadere tra le braccia di Morfeo subito dopo essere stato risvegliato darebbe luogo a un nuovo ciclo, interrotto 5 o 10 minuti dopo.

Ad ogni risveglio innaturale, il corpo secerne il cortisolo, l’ormone dello stress. Ad ogni nuovo allarme attivato, il corpo ne secerne sempre di più e questo ha l’effetto di aumentare lo stress, riflettendosi nella frequenza cardiaca e nella pressione sanguigna.

Quindi, che fare? Beh, alzarsi dal letto quando suona la sveglia…

LEGGI ANCHE: C’è un legame tra psoriasi e stress?