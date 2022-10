Il posto migliore per misurare la pressione sanguigna? A casa o dal medico?

Se soffri di pressione alta, chiamata anche ipertensione, potresti avere bisogno di sapere quale sia il luogo migliore per farla controllare o per misurarla tu stesso.

Se soffri di pressione alta, chiamata anche ipertensione, potresti avere bisogno di sapere quale sia il luogo migliore per farla controllare o per misurarla tu stesso.

Dal medico

Alcune persone si fanno controllare regolarmente la pressione sanguigna da un operatore sanitario e ci sono buone probabilità che questi appuntamenti siano programmati in momenti diversi della giornata.

E c’è anche una buona ragione: un operatore sanitario lo fa volontariamente per ottenere una gamma di letture che vengono calcolate insieme in un risultato complessivo. Si tratta di un metodo standard per arrivare a una diagnosi.

Come leggere i dati

Le misurazioni della pressione sanguigna sono fornite con due numeri. Sono il numero sistolico (in alto) e il numero diastolico (in basso). Entrambi sono misurati in millimetri di mercurio (mm/Hg). Quindi una pressione sanguigna di 120/80 mm Hg viene letta come 120 su 80.

Ricapitolando:

Normale : letture inferiori a 120 mm Hg sistolica e 80 mm Hg diastolica: meno di 120/80.

: letture inferiori a 120 mm Hg sistolica e 80 mm Hg diastolica: meno di 120/80. Elevato : letture che variano costantemente da 120 a 129 mm Hg sistolico e meno di 80 mm Hg diastolico.

: letture che variano costantemente da 120 a 129 mm Hg sistolico e meno di 80 mm Hg diastolico. Pressione alta stadio 1 : letture che variano costantemente da 130 a 139 mm Hg sistolica o da 80 a 89 mm Hg diastolica.

: letture che variano costantemente da 130 a 139 mm Hg sistolica o da 80 a 89 mm Hg diastolica. Pressione alta stadio 2 : letture costanti a 140 mmHg sistolica o 90 mmHg diastolica o superiore.

: letture costanti a 140 mmHg sistolica o 90 mmHg diastolica o superiore. Crisi ipertensiva: una lettura superiore a 180/120 mm Hg. Condzione grave che richiede cure mediche immediate. Chiamare il 118 in caso di dolore toracico, problemi di respirazione, mal di schiena, intorpidimento, debolezza, alterazioni della vista o difficoltà a parlare.

A casa

Il monitoraggio domiciliare della pressione sanguigna è una pratica comune. È poco costoso, relativamente semplice e conveniente.

La ricerca ha dimostrato che le letture della pressione sanguigna a casa sono simili alla pressione sanguigna registrata dai monitor ambulatoriali 24 ore su 24.

Le letture domiciliari della pressione sanguigna possono eliminare l’effetto del camice bianco. Ovvero la pressione sanguigna di una persona può aumentare quando visita l’ufficio del proprio medico.

Il medico può raccomandare controlli domiciliari della pressione sanguigna per altri motivi. Ad esempio, per capire se un farmaco usato per controllare la pressione sanguigna funzioni. Oppure potrebbe volere osservare eventuali cambiamenti se si adotta una nuova dieta a basso contenuto di sale.

Può anche essere utile monitorare l’ipertensione mascherata. Ciò accade quando la pressione sanguigna è normale dal medico ma è più alta a casa.

Alla fine il medico utilizzerà le letture della pressione sanguigna a casa insieme alle letture della pressione sanguigna nello studio medico.

Ricapitolo

Il monitoraggio domiciliare della pressione sanguigna aiuta il medico a sapere quando ci sono cambiamenti. Può offrire indizi utili su cosa succede quando non sei in ambulatorio. È anche un modo per vedere se un farmaco funziona o se sia necessario un altro farmaco per la pressione sanguigna.

LEGGI ANCHE: Emorroidi: pomate e rimedi naturali.