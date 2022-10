Psoriasi e stress, c’è un legame? Cosa devi sapere

La psoriasi da stress è un falso mito? Sono tantissime le persone che si pongono questa domanda. Nelle prossime righe, abbiamo cercato di dare una risposta a questo interrogativo. Dal momento che il nostro non è un portale medico ma divulgativo, ti invitiamo, qualora dovessero insorgere dei dubbi sulla tua salute, a contattare il tuo medico di fiducia.

Cos’è la psoriasi?

Prima di entrare nel vivo di tutto quello che riguarda la psoriasi da stress, vediamo nello specifico di cosa si parla quando si chiama in causa la psoriasi. Questa condizione si contraddistingue per un’anomala crescita dell’epidermide in determinate regioni del corpo.

Non definibile come una patologia, la psoriasi a livello clinico, può essere inquadrata come un disordine a carico della crescita dei cheratinociti, ossia la tipologia di cellule più abbondante a livello dell’epidermide.

Psoriasi e stress: esiste una correlazione?

La risposta è affermativa: esiste una correlazione tra psoriasi e stress. Per essere precisi, si parla di corrispondenza biunivoca. La prima può aumentare il livello del secondo e lo stress può essere alla base dell’insorgenza della psoriasi.

Condizione a carattere cronico e recidivante, la psoriasi vede nello stress psicofisico un fattore scatenante. Oggi come oggi, la scienza non ha ancora chiarito in che modo il secondo è in grado di scatenare la prima.

Come sottolineato dagli esperti di Humanitas, circa il 90% dei pazienti con diagnosi di psoriasi afferma di aver notato la comparsa delle macchie a seguito di un evento di impatto particolarmente forte dal punto di vista emotivo.

Questo dato non deve sorprendere: come più volte evidenziato dalla scienza negli ultimi anni, il legame tra sistema nervoso centrale e stress è realtà ed è molto potente. La condizione di stress psicofisico può attivare risposte infiammatorie da parte della pelle e, nel momento in cui la psoriasi è presente, peggiorare il quadro sintomatologico.

Come già accennato, esiste una corrispondenza biunivoca tra le condizioni a cui è dedicato questo articolo. La psoriasi da stress, nel momento in cui le condizioni dell’epidermide peggiorano, può portare a un esacerbamento della situazione emotiva.

Si arriva così alla creazione di quello che, a ragione, può essere definito come un circolo vizioso. Il quadro appena descritto non è da sottovalutare in quanto, a lungo andare, non solo viene compromessa la serenità quotidiana ma si arriva anche a una riduzione dell’efficacia dei trattamenti.

Psoriasi da stress: come affrontarla

Al giorno d’oggi, per fortuna, la scienza ha messo a punto diverse soluzioni per affrontare la psoriasi da stress in maniera mirata e con successo. Tra queste è possibile chiamare in causa le soluzioni topiche, così come farmaci sistemici come la ciclosporina.

Da diversi anni a questa parte, si sono fatti strada tra le opzioni terapeutiche anche i farmaci biologici. Alcuni di essi, sono prescrivibili pure in età pediatrica.

Molto importante è rammentare il ruolo della psicoterapia, in particolare dell’approccio cognitivo – comportamentale, noto per avere un impatto rapido sulla vita dei pazienti e, per questo, sempre più spesso chiamato in causa.

Concludiamo rammentando anche, ai fini del controllo dello stress, la centralità dell’esercizio fisico.