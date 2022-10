Quando lo zucchero nel sangue è troppo alto: 9 sintomi comuni

Lo zucchero o il glucosio è qualcosa di simile al carburante per il nostro corpo. In altre parole, ci aiuta a essere attivi ed energici. Ma 'troppo storpia'.

Lo zucchero o il glucosio è qualcosa di simile al carburante per il nostro corpo. In altre parole, ci aiuta a essere attivi ed energici.

I livelli di zucchero nel sangue dipendono da cosa e quando si mangia. A volte, però, il corpo non funziona come dovrebbe e le cellule smettono di assorbire correttamente lo zucchero. I livelli di zucchero nel sangue crescono e, di conseguenza, comincia a danneggiare i vasi sanguigni, gli organi e i nervi. Questa condizione può portare a complicazioni pericolose, come il diabete di tipo 2.

Ecco perché è fondamentale tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.

LEGGI ANCHE: Giornata mondiale del diabete: consigli utili per la prevenzione.

Sintomi dei livelli di zucchero elevati nel sangue

I sintomi dei livelli alti di zucchero nel sangue possono variare. Ecco quelli più comuni:

Bere molto e urinare troppo . Il corpo cerca di sbarazzarsi dello zucchero in eccesso, quindi si beve molto e, di conseguenza, si fa spesso pipì.

. Il corpo cerca di sbarazzarsi dello zucchero in eccesso, quindi si beve molto e, di conseguenza, si fa spesso pipì. Essere sempre stanchi . Il corpo non ha abbastanza energia, quindi ci sentiamo esausti.

. Il corpo non ha abbastanza energia, quindi ci sentiamo esausti. La vista peggiora . Il diabete può causare la vista sfocata e danneggiare la salute degli occhi.

. Il diabete può causare la vista sfocata e danneggiare la salute degli occhi. Dolore agli arti . Chi soffre di diabete, soffre di intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi.

. Chi soffre di diabete, soffre di intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi. Piedi infetti . Si può perdere la sensibilità ai piedi. Quindi, qualsiasi ferita o lesione si può trasformare in un grande problema.

. Si può perdere la sensibilità ai piedi. Quindi, qualsiasi ferita o lesione si può trasformare in un grande problema. L’alto livello di zucchero nel sangue danneggia i reni . I reni funzionano come filtri, purificando il sangue. Nel caso dello zucchero in eccesso, i reni lavorano troppo.

. I reni funzionano come filtri, purificando il sangue. Nel caso dello zucchero in eccesso, i reni lavorano troppo. Il rischio di sviluppare un infarto o un ictus è maggiore .

. I livelli elevati di zucchero nel sangue possono portare a problemi alla vescica . La glicemia alta rende il corpo vulnerabile alle infezioni delle vie urinarie. In alcuni casi, il diabete può danneggiare i nervi e portare alla vescica iperattiva.

. La glicemia alta rende il corpo vulnerabile alle infezioni delle vie urinarie. In alcuni casi, il diabete può danneggiare i nervi e portare alla vescica iperattiva. La pelle diventa secca e pruriginosa. L’ipertensione arteriosa colpisce la pelle e può causare problemi, tra cui le infezioni fungine.

Si raccomanda di consultare un medico se si sospetta che ci sia qualcosa di sbagliato nei livelli di zucchero nel sangue.