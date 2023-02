Quali sono i rimedi più efficaci per le emorroidi?

Le emorroidi sono una patologia comune che si verifica quando le vene nell’area rettale o anale si infiammano o si dilatano. Le emorroidi possono essere di due tipi: interne o esterne.

Le emorroidi interne si trovano all’interno dell’ano, generalmente al di sopra della linea dentata, e possono causare sanguinamento rettale. Le emorroidi esterne si trovano all’esterno dell’ano e possono causare dolore, prurito e sanguinamento.

Le emorroidi possono essere causate da molti fattori, tra cui:

Stitichezza o diarrea cronica

Sforzo durante i movimenti intestinali

Sedentarietà o mancanza di attività fisica

Alimentazione povera di fibre

Obesità o sovrappeso

Gravidanza e parto

Invecchiamento

Le emorroidi possono essere trattate con diverse opzioni terapeutiche a seconda della gravità dei sintomi, come modifiche dello stile di vita, farmaci topici o per via orale, procedure mediche non invasive o chirurgia. Tuttavia, le emorroidi possono essere prevenute o alleviate in gran parte seguendo una dieta ricca di fibre, bere molta acqua, fare esercizio fisico regolare, evitare di trattenere le feci e utilizzare tecniche corrette per defecare.

Cosa fare per far passare le emorroidi?

Esistono diversi rimedi per le emorroidi, che possono variare in base alla gravità dei sintomi. Alcuni dei rimedi più comuni includono:

Modifiche dello stile di vita: alcune modifiche dello stile di vita possono aiutare ad alleviare i sintomi delle emorroidi, come ad esempio aumentare l’assunzione di fibre nella dieta, bere molta acqua, fare esercizio fisico regolarmente e utilizzare tecniche corrette per defecare. Farmaci topici o per via orale: ci sono diverse opzioni di farmaci disponibili, tra cui creme, unguenti e supposte, che possono aiutare a ridurre il dolore, il prurito e l’infiammazione. I farmaci per via orale, come gli analgesici o gli antinfiammatori non steroidei, possono anche aiutare ad alleviare i sintomi. Procedure mediche non invasive: esistono diverse procedure mediche non invasive per il trattamento delle emorroidi, come ad esempio la legatura elastica, la coagulazione infrarossa o la scleroterapia, che possono aiutare a ridurre le emorroidi interne. Chirurgia: in alcuni casi, la chirurgia può essere necessaria per trattare le emorroidi, soprattutto se sono di grandi dimensioni o causano sintomi persistenti. Esistono diverse opzioni chirurgiche disponibili, tra cui la rimozione chirurgica delle emorroidi o la stapled hemorrhoidopexy.

In ogni caso, è importante parlare con il proprio medico per determinare il trattamento più adatto in base alla gravità dei sintomi.

