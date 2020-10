Quali farmaci per la cura del raffreddore?

Hai le vie aeree superiori infiammate, congestione nasale, dolori muscolari ed altri sintomi tipici del raffreddore: un malessere generale che vorresti curare. Quali farmaci possono soccorrerti in questo momento? 2 minuti di lettura per scoprirlo.

Raffreddore e sintomatologia da alleviare

Franco Battiato cantava ‘La stagione dell’amore’, questa invece sembra essere quella del raffreddore, una patologia di natura virale molto comune che compromette le vie aeree superiori.

Forse sei stato in contatto diretto con un portatore del virus, è tramite la via aerea che l’hai contratto e adesso ti ritrovi con diversi sintomi: un malessere generalizzato, mancanza di forze, debolezza, congestione nasale, dolori muscolari, febbre, mal di testa e mal di gola, tosse, starnuti, lacrimazione.

Una sintomatologia estesa che compromette temporaneamente le attività di vita giornaliere.

Devi ‘staccare la spina’ e riposare il più possibile, questa è la prima cura.

Evitare di continuare a lavorare seppur in smart working, evitare di fare sforzi ma riposare, ancora una volta, per poco tempo.

Prova a bere molti liquidi, hai la necessità d’integrarli per evitare la disidratazione. Ogni liquido perso va reintegrato.

Un rimedio molto utile che può lenire la congestione nasale è il lavaggio nasale con l’acqua fisiologica (costa poco ed è molto efficace).

Se non senti le tue vie aeree libere e vuoi far fluire il tuo respiro, puoi utilizzare degli olii essenziali balsamici (come il Vicks).

Nello stato dei fatti, il raffreddore non necessita necessariamente di una terapia, può risolversi senza, spontaneamente entro 7 giorni.

Quello che è possibile fare è alleviare e controllare la sintomatologia tramite l’approccio farmacologico che, ad ogni modo, non guarisce.

Il farmaco maggiormente utilizzato per il raffreddore è il paracetamolo (per febbre e dolori), anche in questo caso però l’antipiretico va utilizzato quando la febbre dà malessere, è alta e poco tollerata.

Se la febbre è ben tollerata non è necessario assumere questa categoria di farmaci.

Si sottolinea che la tachipirina (e altri farmaci a base di paracetamolo) non sono efficaci per trattare la congestione nasale e la tosse, piuttosto possono essere assunti i farmaci decongestionanti (come spray nasali), tra questi il Vicks Sinex, Froben raffreddore.

Hai la tosse secca? Puoi utilizzare dei sedativi per la tosse o farmaci antitussivi.

Hai la tosse grassa? Puoi utilizzare farmaci mucolitici/mucoregolatori ed espettoranti.

Attenzione all’utilizzo degli antibiotici, questi devono essere assunti strettamente sotto prescrizione medica e solo se c’è la presenza concomitante di un’infezione batterica. Questo vuol dire che questa categoria di farmaci non sono di prima scelta nel trattamento del raffreddore.