Vladimir Putin, “familiari preoccupati per il suo stato di salute”

I familiari di Vladimir Putin sarebbero preoccupati per gli attacchi di tosse, la nausea costante e la mancanza di appetito del presidente russo. Lo scrive Nzherald.co.nz.

Stando a quanto riportato, il leader del Cremlino, di recente visto mentre sparava con un fucile da cecchino, sarebbe stato sottoposto a una visita medica lo scorso fine settimana.

La sua cerchia è preoccupata che la sua “magrezza e tosse persistente” stiano diventando così evidenti da rischire di diventare un “segno del rapido deterioramento della salute del leader”. Da tempo, tra l’altro, si dice che Putin abbia un cancro, nonostante le continue smentite del Cremlino. Però, sempre secondo riportato dal giornale neozelandese, Putin avrebbe perso 8 chilogrammi negli ultimi mesi.

Il presidente russo è stato visto solo una volta tra venerdì e domenica, in un incontro online con Sergey Nosov, il governatore dell’oblast di Magadan. Però, c’è chi ritiene che questi incontri siano registrati prima di quando vengono diffusi.

Putin ha anche avuto un incontro di lavoro faccia a faccia con il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko e ha tossito leggermente mentre discuteva dell’offerta sportiva nelle quattro regioni ucraine annesse.

Il canale Telegram General SVR, senza citare prove, ha riportato: “Sia Putin stesso, i suoi parenti, così come i medici, sono preoccupati per gli attacchi di tosse del presidente, oltre che per la costante nausea e mancanza di appetito a causa dei farmaci e di una specifica alimentazione”.

“Negli ultimi mesi, Putin ha perso otto chilogrammi e coloro che circondano il presidente sono preoccupati che la magrezza e la tosse persistente saranno considerate dalle élite come un segno del rapido deterioramento della salute del leader”.

Putin, infine, sarebbe di cattivo umore per la guerra.

