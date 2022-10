Celine Dion, “le condizioni della cantante sono peggiorate”

Le condizioni di salute di Celine Dion sono peggiorate. Lo hanno comunicato i familiari della nota cantante canadese 54enne.

Celine Dion “è paralizzata dal dolore alle gambe”, si legge su DFPblog.com.

La cantante, per motivi di salute, ha già annullato l’esibizione che avrebbe dovuto tenere al World Theatre di Las Vegas, a novembre. A proposito di ciò, Celine Dion, sui social ha scritto: “Il mo cuore è spezzato per questo. La notizia che non potremo esibirci a novembre è deludente perché la mia troupe e io abbiamo lavorato molto duramente al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi”.

La cantante ha anche di recente rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di soffrire di “spasmi muscolari gravi e ricorrenti” nelle cosce e le bambe.

E uno dei suoi cugini ha rivelato che le condizioni di Celine Dion sono peggiorate: “Non è più in grado di muoversi, alzarsi dal letto o camminare. Non riesce a muoversi perché i piedi e le gambe le fanno male“.

E ancora: “Ha perso molto peso ed è fragile. Una malattia che richiede un lungo periodo di convalescenza, qualche mese, se non un anno, se le cose non migliorano”.

Comunque, ciò che accade all’artista, seppur doloroso, non è pericoloso per la vita.

LEGGI ANCHE: Marco Mengoni: “Ho sofferto di disformismo”. Cos’è?