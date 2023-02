Psoriasi, quali sono i trattamenti per ridurre i sintomi?

La psoriasi è una malattia cronica infiammatoria della pelle che colpisce circa il 2-3% della popolazione mondiale. Si manifesta con la formazione di placche rosse, spesse e squamose sulla superficie della pelle, che possono comparire in qualsiasi parte del corpo, anche se le zone più colpite sono il cuoio capelluto, i gomiti, le ginocchia e la zona lombare.

La causa della psoriasi non è ancora del tutto chiara, ma si ritiene che sia una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca la propria pelle. Altri fattori che possono contribuire allo sviluppo della malattia sono il fumo, l’obesità, lo stress e alcuni farmaci.

La psoriasi non è contagiosa e non ha una cura definitiva, ma esistono trattamenti in grado di alleviare i sintomi e di controllare la malattia. Tra questi, ci sono creme e unguenti topici, fototerapia, farmaci immunosoppressori e biologici. Il trattamento viene scelto dal medico in base alla gravità della malattia e alla risposta del paziente.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

Come si può guarire dalla psoriasi?

Attualmente non esiste una cura definitiva per la psoriasi, ma ci sono trattamenti disponibili che possono alleviare i sintomi e controllare la malattia. I trattamenti dipendono dalla gravità e dalla localizzazione della psoriasi.

La terapia topica può essere utilizzata per i casi più lievi, e include creme, lozioni e unguenti applicati direttamente sulla pelle per ridurre l’infiammazione e le lesioni cutanee.

La fototerapia è un trattamento che utilizza la luce ultravioletta B (UVB) o la luce UVA associata a una sostanza fotosensibilizzante, che viene assunta per via orale o applicata sulla pelle. Questo trattamento può ridurre l’infiammazione, la desquamazione e l’ispessimento della pelle.

I farmaci immunosoppressori possono essere utilizzati nei casi più gravi, e includono farmaci come metotrexato, ciclosporina e acitretina. Questi farmaci agiscono sul sistema immunitario per ridurre l’infiammazione e la crescita delle cellule della pelle.

I farmaci biologici sono una classe di farmaci che agiscono specificamente sulle molecole del sistema immunitario che causano l’infiammazione. Questi farmaci sono utilizzati nei casi più gravi di psoriasi e sono somministrati per via intravenosa o sottocutanea.

È importante consultare un medico dermatologo per scegliere il trattamento più appropriato in base alla gravità della malattia e alla risposta del paziente. Inoltre, uno stile di vita sano e una corretta gestione dello stress possono aiutare a controllare i sintomi della psoriasi e a migliorare la qualità della vita.

LEGGI ANCHE: Ti sei mai chiesto perché la pipì è gialla?