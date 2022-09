Problemi di erezione? 5 alimenti super consigliati

La disfunzione erettile colpisce sempre più uomini di tutte le età. Può essere di origine fisica o psicologica ed essere temporanea o cronica.

Quando gli episodi sono troppo frequenti, possono portare all’isolamento e alla distruzione della coppia.

Senza sostituire alcun trattamento medico, a volte essenziale, i metodi naturali possono essere di grande aiuto in caso di disfunzione erettile.

Il cibo è uno di questi ed è uno dei pilastri per mantenersi in buona salute.

Quindi, è giusto che sapere che alcuni cambiamenti nelle abitudini alimentari possono permettere di ritrovare una vita sessuale appagante.

Radici di ginseng e zenzero per la libido

Questi sono probabilmente gli stimolanti sessuali più conosciuti. Al di là dei loro poteri afrodisiaci, queste due radici vengono utilizzate per potenziare il sistema immunitario e migliorare le prestazioni intellettuali.

Lo zenzero è stato anche oggetto di uno studio che ne ha svelato il ruolo nel migliorare la circolazione sanguigna e, quindi, nell’abbassare la pressione sanguigna.

Consigli per il consumo: possono essere consumati come infuso o aggiunti a diversi piatti. Se volete bere lo zenzero in infusione, macerate 50 grammi di zenzero fresco per qualche ora in acqua fredda. Bere la bevanda ogni giorno.

Succo di barbabietola

La barbabietola consente al corpo di produrre ossido nitrico e ciò aumenta il flusso sanguigno al pene.

Il succo di barbabietola è ricco di vitamine e antiossidanti. Consumato tutti i giorni, facilita l’ottenimento di un’erezione di qualità, oltre ad aumentare la libido.

Aglio

L’aglio aiuta a ridurre la pressione alta che può essere una delle cause della disfunzione erettile.

Combinato con il pepe di Caienna, aumenta di dieci volte la libido dilatando i vasi sanguigni, migliorando la circolazione sanguigna e favorendo una forte erezione. Questa sinergia aiuta anche a combattere il diabete e il colesterolo, pure cause di disfunzione erettile.

Consigli per il consumo: da usare come condimento o in una bevanda.

Noci

Secondo uno studio pubblicato nel giugno 2019 sulla rivista Nutrients, le noci aumenterebbero la qualità degli orgasmi e la funzione erettile. Già nel novembre 2018, una ricerca ha rivelato gli effetti benefici del consumo di noci sulla qualità dello sperma.

Consigli per il consumo: almeno 60 grammi di frutta a guscio al giorno.

