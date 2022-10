Placche in gola: rimedi naturali

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha sofferto per via del fastidio delle placche in gola! Conseguenza di infezioni batteriche o virali che coinvolgono nello specifico la parte terminale della mucosa orale, anche se di fatto non sono pericolose rappresentano, come già detto, una situazione difficile da gestire. Tra le conseguenze che comportano, oltre al dolore, rientra anche l’alito cattivo.

Alla luce di ciò, tantissime persone si informano ogni giorno sui migliori rimedi naturali per eliminarle. Quali sono? Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo cercato di rispondere a questa domanda.

Dal momento che il nostro non è un portale medico, ti raccomandiamo, prima di attuare qualsiasi modifica riguardante il tuo stile di vita, di consultare lo specialista di fiducia.

Le migliori tisane contro le placche alla gola

Le tisane rappresentano un rimedio prezioso quando si parla di risoluzione del problema delle placche in gola. Il mondo in questione è ricco di alternative interessanti. Tra queste, rientrano gli infusi a base di timo e salvia. Come mai abbiamo nominato queste piante? Perché sono caratterizzate da una forte efficacia antibatterica.

Proseguendo con l’elenco delle tisane utili contro le placche in gola, troviamo quelle a base di echinacea ed erisimo. La prima delle due piante, a carattere perenne e originaria del Nord America, si contraddistingue per importanti proprietà immunostimolanti.

L’erisimo, per via della sua capacità di contrastare le placche alla gola, è stato denominato “erba dei cantanti”. Si contraddistingue infatti per un’importante azione emolliente a carico delle vie respiratorie.

I gargarismi

Quando si parla di rimedi naturali contro le placche in gola, un cenno deve essere dedicato anche ai gargarismi, un segreto di benessere molto utilizzato in diversi casi. In questo, tra i più efficaci rientra il mix che chiama in causa acqua tiepida e aceto.

L’efficacia della propoli

La natura ci regala tantissimi rimedi portentosi contro le placche in gola. Uno di questi è la propoli, antibiotico naturale tra i più efficaci. Da applicare direttamente sulla zona coinvolta dal problema, si contraddistingue non solo per i potenti benefici antibatterici, ma anche per il fatto di essere un utile analgesico.

Con un unico rimedio – una sostanza resinosa che viene raccolta dalle api partendo dalla corteccia delle piante e successivamente elaborata aggiungendo della cera – si apprezzano diversi effetti.

Altri rimedi

Il mondo dei rimedi naturali che si possono utilizzare contro le placche in gola è ricco di alternative. Oltre a quelle appena citate, non si può non ricordare lo zenzero. Rizoma dalle numerose e importanti proprietà, può essere utilizzato contro le placche in gola in diversi modi.

Lo si può, per esempio, rendere protagonista di un’ottima tisana. Per rendere il rimedio ancora più completo, si può aggiungere il limone che, in virtù della sua ricchezza in vitamina C, è in grado di dare un efficace boost all’efficienza del sistema immunitario. Lo zenzero può anche essere masticato fresco o in forma essiccata.

Rimanendo ancora una volta nel campo delle tisane, ricordiamo la possibilità di prepararne una con la cannella.