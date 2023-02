Pesto genovese a rischio salmonella, quale NON devi assolutamente mangiare

Il Ministero della Salute ha annunciato sul suo sito web che un lotto di confezioni bio di Pesto con basilico genovese D.o.p. senz’aglio, commercializzato a marchio Esselunga, è stato ritirato dal mercato a causa di una sospetta presenza di salmonella.

Il lotto interessato è stato prodotto l’1/2/2023, ha una scadenza del 22/2/2023 ed è venduto in confezioni da 140 grammi.

La società produttrice, Esselunga spa, ha ritirato il prodotto da tutti i punti vendita e ha assicurato che il lotto interessato non è più disponibile sugli scaffali. I consumatori che hanno acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita.

Quali sono i sintomi della salmonellosi?

La salmonellosi è un’infezione causata dal batterio Salmonella che può provocare una serie di sintomi, tra cui:

Diarrea

Febbre

Dolori addominali

Mal di testa

Nausea

Vomito

I sintomi possono variare in intensità e durata e possono manifestarsi entro 12-72 ore dall’ingestione del batterio. In genere, la salmonellosi si risolve spontaneamente entro 4-7 giorni, ma in casi più gravi può essere necessario un trattamento medico. È importante bere molti liquidi per evitare la disidratazione, soprattutto se si verificano vomito e diarrea.

