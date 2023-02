Non ignorare questi segnali: potrebbe essere un ictus

L’ictus, noto anche come ictus cerebrale o ictus cerebrovascolare, è una condizione medica che si verifica quando il flusso di sangue al cervello viene interrotto o ridotto. Questo può causare la morte delle cellule cerebrali a causa della mancanza di ossigeno e nutrienti, portando a danni permanenti al cervello.

L’ictus può essere causato da due fattori principali: l’occlusione di un’arteria cerebrale da un coagulo di sangue (ictus ischemico) o la rottura di un’arteria cerebrale che causa un’emorragia (ictus emorragico).

I sintomi dell’ictus possono comprendere problemi di parola, difficoltà nel comprendere il linguaggio, debolezza o paralisi di un lato del corpo, perdita di equilibrio o di coordinazione, problemi di vista o un grave mal di testa.

Il trattamento per l’ictus dipende dal tipo di ictus e dalla sua gravità. In alcuni casi, i farmaci possono essere utilizzati per sciogliere i coaguli di sangue o per controllare la pressione sanguigna. In altri casi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo di sangue o per riparare un’arteria danneggiata.

Quali sono i segnali d’allarme dell’ictus?

Riconoscere i segnali d’allarme dell’ictus è importante per ricevere tempestivamente l’assistenza medica necessaria, in quanto il trattamento precoce può ridurre i danni cerebrali e migliorare le possibilità di ripresa. Ecco alcuni dei segnali d’allarme dell’ictus:

Faccia cadente – Se una persona presenta un lato della faccia cadente o debole, come ad esempio l’incapacità di sorridere in modo uniforme, potrebbe essere un segno di ictus. Difficoltà nella parola – Se una persona ha difficoltà a parlare o a comprendere le parole che gli altri dicono, potrebbe essere un segno di ictus. Debolezza in un braccio o in una gamba – Se una persona ha difficoltà a muovere un braccio o una gamba, oppure se uno dei due è improvvisamente debole, potrebbe essere un segno di ictus. Perdita della vista – Se una persona ha improvvisamente difficoltà a vedere con un occhio o in entrambi gli occhi, potrebbe essere un segno di ictus. Forte mal di testa – Se una persona ha un forte mal di testa improvviso e inspiegabile, accompagnato da altri sintomi di ictus, potrebbe essere un segno di ictus emorragico.

Se si sospetta di avere un ictus o se si notano questi segnali d’allarme in qualcun altro, è importante chiamare immediatamente il numero di emergenza locale per ricevere l’assistenza medica necessaria.