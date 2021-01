Perché sento spesso freddo? Sintomi e cause

Mentre gli altri si scoprono, tu ti copri perché senti freddo soprattutto alle estremità del corpo. Cos’è che scatena questa sensazione? Scoprilo con noi.

Sensazione di freddo costante

A casa tua non manca nulla per scaldarti perché ti conosci e sai che – nonostante la temperatura mite – il tuo corpo percepirà il freddo.

Non sei diverso dagli altri, molto probabilmente hai sviluppato questa sensibilità che ti contraddistingue però possono esserci dei casi in cui questo è un sintomo da indagare insieme al medico.

Tuttavia, le donne sono più ‘svantaggiate’ rispetto agli uomini, sono più ‘predisposte’ a sentire quella sensazione di freddo soprattutto in età fertile e ci sono dei fattori che agevolano questo processo:

Gli ormoni estrogeni che regolano i vasi sanguigni (vasocostrizione o vasodilatazione).

che regolano i vasi sanguigni (vasocostrizione o vasodilatazione). Lo stress emotivo e le tensioni che vivi possono portare alla percezione del freddo tramite il processo di vasocostrizione.

A volte non resta che accettare di essere un po’ più freddolosi, altre volte invece bisogna porsi delle domande e capire se ci sono dei problemi che hanno una natura differente quando si presentano altri sintomi concomitanti quali [Fonte: valorinormali.com]:

pallore del viso;

pelle secca;

stanchezza eccessiva, anche dopo piccoli sforzi;

mal di testa;

difficoltà di concentrazione;

alterazioni del battito cardiaco (aritmie);

perdita di peso eccessiva o rifiuto del cibo;

aumento di peso;

tremori;

stitichezza (prima assente);

ciclo mestruale irregolare;

sbalzi d’umore, in senso depressivo;

dolori muscolari o articolari;

gonfiore e dolore alle gambe;

brevi episodi di dita delle mani e dei piedi che impallidiscono per poi diventare di colorito bluastro (fenomeno di Raynaud);

geloni o ulcere ai piedi o alle mani;

formicolii o sensazione di intorpidimento di braccia o gambe;

dolori diffusi in tutto il corpo;

Se una o più di questi sintomi ti appartengono è meglio approfittare di un consulto medico, le cause più riscontrate possono essere:

Anemia (diminuzione di emoglobina nel sangue)

Problemi della circolazione del sangue

La presenza d’infezioni

Magrezza costituzionale o patologica

Disturbi della tiroide o dell’ipotalamo

Morbo di Parkinson (malattia neurodegenerativa)

Fibromialgia (malattia cronica che provoca dolore diffuso, astenia e rigidità muscolare)

Diabete (malattia caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue)

Assunzione di alcuni farmaci

COSA NON FARE

Per riscaldarti avrai la tendenza a coprirti per bene, ad utilizzare delle borse d’acqua calda, delle sciarpe, un pigiama ‘pesante’ ma occhio a non avere l’idea di fiondarti nella doccia con l’acqua molto calda. Starai pensando: “Mi riscalda, perché non dovrei?”, è vero ma è solo la prima sensazione illusoria, subito dopo potrai sentire più freddo di prima. Scegli l’acqua tiepida.