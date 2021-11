Perché non bisogna passare più di 10 minuti seduti sul WC?

Andare in bagno più volte al giorno è importante per la tua salute. Da TikTok arriva l'avvertimento per le persone che vi trascorrono più di 10 minuti.

I motivi per non passare più di 10 minuti al wc

Ascoltare il telefono, leggere un libro, controllare la posta elettronica. Non mancano le attività quando siamo in bagno che aiutiano a passare il tempo.

Eppure, senza rendersene conto, passare molti minuti sul water non può essere una buona abitudine. Su TikTok, un medico avvisa le persone che trascorrono più di 10 minuti lì. Le spiegazioni.

Consigli di un medico quando si usa la toilette

Se il momento dell’andare in bagno può essere un piacere per alcuni, sono comunque necessarie alcune regole di base per evitare qualsiasi contrattempo. Su TikTok, il dottor Karan Rajan svela alcune tecniche da apprendere e soprattutto alcuni consigli per far sì che tutto funzioni senza intoppi durante il passaggio sul water.

Ci ricorda che tutti abbiamo dei cuscini anali che impediscono la ‘risalita’ delle feci, insomma, di non defecare su se stessi. Non dobbiamo forzare quando siamo in bagno perché i vasi sanguigni presenti in questi cuscini potrebbero “gonfiarsi e soprattutto causare emorroidi molto dolorose”.

Un altro consiglio dato dal medico sul social network: non passare la vita in bagno. “Cerca di non passare in media più di dieci minuti in bagno. La gravità non è tua amica”, afferma il dott. Karan Rajan. Infatti, più tempo si trascorre in questa posizione, più sangue si accumula nelle vene rettali, il che favorirebbe la comparsa delle emorroidi.

Questi ultimi, provocano un grande dolore. Ma scompariranno da soli in pochi giorni, come ci ricorda il dottore. Ultimo, ma non meno importante: mangiare molta, molta fibra. Dovresti consumare almeno 30 g al giorno. Questi ultimi sono presenti nei prodotti a base di grano o farina integrale.

