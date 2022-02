Perché le unghia diventano gialle? Le cause più comuni

Avete notato le unghia gialle e vi state chiedendo quale sia la causa di questo inestetismo? Scopritelo in questo articolo.

Unghia gialle: a cosa è dovuto?

L’ingiallimento delle unghia (chiamato xantonichia in ambito clinico) è un fenomeno molto comune in entrambi i sessi. Questo inestetismo può presentarsi a causa di differenti fattori a volte poco preoccupanti, ma può essere anche il primo segnale di una malattia in corso.

Infatti, il colore delle unghia e la sua alterazione riflettono e comunicano qual è la condizione di salute generale dell’individuo. È opportuno, quindi, prestare attenzione quando notiamo che le nostre unghia sono diventate gialle e richiedere prontamente un parere medico per individuare la causa sottostante.

Ma quali sono i motivi che portano a questa alterazione cromatica?

Le cause delle unghia gialle

Tra le cause che comportano l’ingiallimento delle unghia, le più comuni sono:

utilizzo frequente di smalti e solventi che causano l’indebolimento delle unghia e tendono a macchiarle;

tabagismo, in quanto la nicotina incide sul colorito delle unghia;

assunzione di alcuni farmaci specifici;

dieta poco equilibrata che può provocare carenze di sali minerali e di vitamine che, a loro volta, influiscono sulla salute delle unghia.

Bisogna aggiungere che la xantonichia può essere segnale di una condizione più severa, tra cui:

un’infezione micotica che, se non trattata, potrebbe espandersi fino a ledere persino la cute. Una di queste è la omicomicosi, che viene causata da diversi microorganismi (lieviti, muffe o funghi);

l’ittero, a cui si associano quindi patologie alla cistifellea e al fegato;

i problemi respiratori cronici (come, ad esempio, la sinusite e la bronchite);

il diabete;

HIV/AIDS.

Una causa ulteriore potrebbe essere rappresentata dalla cosiddetta sindrome delle unghia gialle. Questa è una malattia rara che può provocare un’alterazione della colorazione delle unghia che varia dal giallo al verde e che si associa a gravi manifestazioni patologiche come i linfedemi e i disturbi respiratori.

