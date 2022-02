Come ti senti quando salti la colazione o altri pasti della giornata? Certamente, non è il massimo. La fame non solo causa disagio fisico, ma influenza anche l’umore e il pensiero.

Quando si tenta di fare le cose a stomaco vuoto, è difficile concentrarsi sul compito. La fame può anche renderti irritabile, aggressivo e più impulsivo.

Certo, ci sono cose che vanno fatte a stomaco vuoto, come certi esami medici. Ma, a meno che tu non abbia una ragione molto seria per non mangiare, non bisognerebbe mai saltare i pasti.

A tal proposito, ci sono alcune cose che non dovresti fare se non hai mangiato.

BERE UN CAFFÉ

Molti di noi hanno l’abitudine di bere il caffè la mattina prima di fare qualsiasi altra cosa. Ma bere il caffè a stomaco vuoto può sconvolgerlo, quindi è meglio bere il caffè durante o dopo la colazione, non prima.

FARE LA SPESA

Se vai a fare la spesa e sei affamato, sei molto più incline a cedere alle voglie e ad acquistare cibi zuccherati e grassi che non avresti acquistato. Mangia qualcosa prima di andare al negozio e la tua spesa sarà migliore.

CHEWING GUM

La gomma da masticare è stata inventata per lavarsi i denti dopo i pasti, quindi perché masticarla senza prima aver mangiato nulla? La gomma da masticare a stomaco vuoto può causare l’irritazione del rivestimento dello stomaco.

ASSUMERE I FANS

Le etichette sugli antinfiammatori non steroidei e su molti altri farmaci dicono chiaramente che non dovresti prenderli prima dei pasti. Se le etichette (o le istruzioni) dei medicinali che stai usando avvertono di assumerli durante o dopo i pasti, bisogna fare come indicato. Altrimenti, i farmaci potrebbero non produrre l’effetto desiderato e potrebbero anche causare un’emorragia nel tratto gastrointestinale.

MANGIARE CIBI PICCANTI O ACIDI

Mangiare cibi piccanti e acidi a stomaco vuoto può causare irritazione, fastidio e bruciore di stomaco. Se sei un fan del gusto intenso, almeno combinali a qualcosa di blando.

ESERCIZIO FISICO

No, non brucerai più calorie se ti alleni a stomaco vuoto. Inoltre, non avrai energia per la prestazione desiderata se non hai mangiato nulla prima della sessione di allenamento. Mangia qualcosa prima di allenarti per ottenere i massimi risultati.

PRENDERE DECISIONI IMPORTANTI

La fame può inibire l’autocontrollo e renderti più impulsivo. Quindi, se c’è una decisione importante da fare, mangia qualcosa prima e poi agisci.

DISCUTERE CON QUALCUNO

Quando sei affamato, diventi irritabile e ciò ti rende più propenso a dire cose di cui potresti pentirti più tardi. Mangia qualcosa prima di avviare una conversazione e sarai calmo, misurato e composto quando parli.

ANDARE A DORMIRE

Concediti una cena leggera qualche ora prima di andare a letto, perché andare a letto a stomaco vuoto può impedirti di dormire bene.

