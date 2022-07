Perché è importante congelare le feci?

Gli studiosi affermano l’importanza di congelare la nostra cacca per la nostra salute futura. Perché?

L’importanza della cacca

Forse non lo sapete, ma le vostre feci valgono più di quanto si pensi. Conservate nel modo giusto, potrebbero tornare utili per combattere una malattia in futuro.

Per questo motivo, secondo i ricercatori, avrebbero un valore inestimabile. Meglio ancora: potrebbero salvarti la vita! Come è possibile?

Lo studio

In una ricerca pubblicata il 30 giugno e disponibile su cell.com, i ricercatori hanno esaminato vari modi per rigenerare il microbiota intestinale. Nella loro sintesi, affermano:

“I progressi industriali hanno portato a una perdita significativa nella diversità del nostro microbiota intestinale, che può aumentare la nostra vulnerabilità a molte malattie”.

Come si possono dunque contrastare gli effetti di questa perdita? Una delle soluzioni è optare per un “trapianto fecale”, basato su donatori di aziende non industriali. La tecnica esiste già, e sarebbe stata praticata anche per secoli, come ci ricorda Europa 1.

Ma questo principio non è molto allettante e i ricercatori lo sanno. Per indorare meglio la pillola, offrono quindi un’altra soluzione, che sperano sia più accettabile.

Il concetto di trapianto autologo

Per rigenerare il microbiota intestinale di un individuo, i ricercatori hanno quindi pensato di innestare le feci dello stesso soggetto, crioconservandole per il tempo necessario.

Gli studiosi affermano che: “l’uso di campioni di feci prelevate in giovane età, quando sono indenni da malattie, potrebbe essere una soluzione migliore, o almeno un’alternativa”.

In termini scientifici, questo si chiama trapianto autologo, o “autotrapianto”, cioè il donatore e il ricevente sono la stessa persona. Il concetto è già applicato in medicina: per curare alcuni tipi di tumori. Infatti, le cellule staminali vengono talvolta prelevate da una persona per poi trapiantarle quando si ha la necessità.

