Perché il Parmigiano Reggiano fa bene alla salute?

Il Parmigiano Reggiano è un alimento ricco di sostanze nutritive. Vi raccontiamo quali sono i benefici per la salute di questo formaggio.

Il Parmigiano Reggiano è un alimento completo, poiché contiene una serie di proteine, vitamine e sali minerali indispensabili per la salute dell’organismo.

Il Parmigiano Reggiano fa bene alla salute?

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio non soltanto molto gustoso, ma anche ricco di proprietà nutritive. È un alimento facilmente digeribile, soprattutto se è ben stagionato ed è consigliato per adulti di tutte le età, bambini e durante la gravidanza. Può essere consumato anche da chi presenta una intolleranza al lattosio.

Tra le tante sostanze nutritive, il Parmigiano Reggiano contiene vitamine, sali morale e proteine. Ovviamente, essendo un formaggio, è importante non abusarne perché contiene anche molti grassi. Per questo motivo è consigliato assumerlo per 2-3 volte alla settimana.

Ma quali sono i vantaggi per la salute derivanti dal consumo del Parmigiano Reggiano? Trovate la risposta nel prossimo paragrafo.

I benefici per la salute

Ecco i motivi per cui il Parmigiano Reggiano fa bene alla salute:

Previene le malattie. Il Parmigiano Reggiano contiene ferro, zinco e vitamina B che migliorano la funzionalità del nostro sistema immunitario. Per questo motivo aiutare a prevenire le malattie. Le proteine presenti all’interno di questo formaggio stagionato, inoltre, concorrono all’abbassamento della pressione sanguigna e apportano benefici nel caso di malattie cardiovascolari e di diabete. Alcune ricerche hanno anche evidenziato, in seguito al consumo di Parmigiano Reggiano, un miglioramento in presenza di enteriti batteriche e virali (che solitamente si manifestano nei bambini piccoli).

È una fonte di energia. Il Parmigiano Reggiano stagionato offre un apporto consistente di vitamine (vitamina A, B2 e B12) e proteine, tale da renderlo un ottimo integratore alimentare naturale. Esso viene consigliato nelle diete di molti sportivi e appassionati all'attività fisica, soprattutto per quelle discipline che richiedono massa muscolare.

Aiuta a rinforzare le ossa. Il Parmigiano Reggiano è ricco di calcio, che serve per mantenere le ossa in altre. Il calcio, infatti, impedisce le fratture ossee ed è quindi utile in caso di osteoporosi.

È utile per perdere peso. Il Parmigiano Reggiano contiene sostanza chiamata Cla (coniugati dell'acido linoleico) utilizzata in molti prodotti per la perdita di peso. Essa è un acido grasso essenziale che stimola il calo ponderale e il dispendio calorico a riposo.

