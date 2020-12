Perché gli uomini hanno un’erezione al mattino?

Segno di buona salute, l'erezione mattutina non avviene necessariamente in tutti gli uomini. Cosa è meglio sapere.

Quando un uomo si sveglia, dopo avere dopo avere dormito, e nota il proprio pene gonfio, non bisogna avere panico.

Infatti, durante la seconda parte della notte, praticamente tutti gli uomini hanno quella che gli specialisti chiamano «erezione riflessa».

Si manifesta durante il sonno REM, la fase in cui siamo immersi nei sogni. L’erezione mattutina è semplicemente un’estensione dell’erezione notturna.

Tuttavia, in caso di disturbi del sonno, questo fenomeno potrebbe non verificarsi. Inoltre, alcuni individui possono avere erezioni riflesse durante la notte ma non al risveglio, senza necessariamente avere la disfunzione erettile.

Quando preoccuparsi? L’assenza di erezione a seguito di stimolazione sessuale o durante la masturbazione è un campanello d’allarme. In questo caso, si consiglia vivamente di parlare con il proprio medico per prendere in considerazione un cambiamento nello stile di vita o nel trattamento medico.