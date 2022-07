Peli incarniti, perché compaiono e come si eliminano

I peli incarniti si sviluppano quando i peli ricrescono all'interno della pelle. Perché compaiono? Come si prevengono ed eliminano?

I peli incarniti si sviluppano quando i peli ricrescono all’interno della pelle e non in superficie. Perché compaiono? Come si prevengono ed eliminano?

Perché compaiono i peli incarniti?

I peli incarniti compaiono quando i peli ricrescono all’interno della pelle e non in superficie.

Quando si sviluppa un pelo incarnito, è possibile notare delle piccole protuberanze rotonde e in alcuni casi possono svilupparsi delle cisti sottocutanee. In alcuni casi, la pelle intorno ai peli incarniti può diventare più scura. Questo fenomeno è conosciuto come iperpigmentazione.

Nel tempo, se i peli incarniti non scompaiono, la piccola protuberanza può aumentare di dimensione. Essa potrebbe così apparire rossa, bianca o gialla. Potrebbe anche essere dolorosa al tatto. Potresti anche provare prurito intorno all’area dei peli incarniti.

Solitamente, dopo la rasatura, la maggior parte dei peli cresce normalmente. Alcuni di essi però possono crescere sotto la pelle. A quel punto, l’organismo reagisce ai peli come se fossero un corpo estraneo e si innescano i vari sintomi: dolore, arrossamento, prurito, gonfiore.

Alcune persone potrebbero essere a maggior rischio di peli incarniti. Ad esempio, le persone con capelli spessi e ricci tendono a sviluppare peli incarniti più spesso rispetto alle persone con capelli fini e sottili.

Si può prevenire la comparsa di peli incarniti?

L’unico modo per prevenire la formazione di peli incarniti è astenersi completamente dalla depilazione.

I metodi di depilazione che non richiedono la rasatura hanno meno probabilità di causare peli incarniti, ma non eliminano il problema del tutto. Se sei predisposto a sviluppare peli incarniti, potresti comunque essere a rischio lieve anche con alcuni di questi metodi.

Il modo migliore per ridurre l’incidenza dei peli incarniti è smettere di strappare e depilare i peli fino a quando i peli incarniti non si sono fatti strada da soli o con l’aiuto di un professionista.

Come si eliminano?

L’obiettivo finale del trattamento per eventuali peli incarniti è ridurre la loro comparsa mantenendo la pelle esfoliata e idratata. Esistono diversi prodotti e creme utili a questo scopo.

