Peli incarniti? 4 rimedi efficaci per tirarli fuori

I peli incarniti si verificano quando un pelo cresce sotto la pelle anziché spuntare al di sopra di essa.

Ciò può causare una piccola infiammazione e la formazione di un nodulo doloroso.

I peli incarniti si verificano più comunemente in aree in cui la rasatura o la depilazione è comune, come le gambe, le ascelle, la zona bikini e la barba negli uomini.

I sintomi dei peli incarniti possono comprendere prurito, dolore, arrossamento e infiammazione. In alcuni casi, possono essere necessari interventi medici per trattare i peli incarniti, ma spesso possono essere prevenuti con alcune semplici misure come l’uso di rasoi puliti e taglienti e l’esfoliazione regolare della pelle.

I rimedi per i peli incarniti

Perossido di idrogeno

Non provare a togliere i peli incarniti con le pinzette. Utilizza un batuffolo di cotone imbevuto di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) da lasciare sulla zona infiammata per diverse ore, utilizzando una fascia. Si consiglia anche di lasciarla durante la notte. La mattina dopo, dovrai solo premere leggermente sulla ferita in modo che i peli escano. Ricordati, infine, di disinfettare l’area.

Argilla verde

L’efficacia dell’argilla verde sui peli incarniti è dimostrata. Non dovresti, quindi, esitare ad applicarla, lasciandola agire sulla zona interessata per alcuni minuti come una maschera. Se i peli non hanno la forma di un ‘cavatappi’, dovrebbero venire in superficie. Risciacqua e rimuovili con una pinzetta

Impacco umido

Ammorbidisci la pelle con un impacco inumidito con acqua calda. I peli saliranno più facilmente in superficie. Per la rimozione si consigliano pinzette sterilizzate per evitare l’infezione. È efficace anche un impacco umido di acqua di amamelide perché quest’acqua floreale ha proprietà decongestionanti e curative.

Oli essenziali

Per gli appassionati di oli essenziali, una goccia di timo o eucalipto uniti a una goccia di olio vegetale aiutano ad ammorbidire e disinfettare la pelle. Fonte: FemmeActuelle.

