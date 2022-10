Vuoi la pancia piatta? Allora evita questi 7 alimenti

Vuoi avere la pancia piatta? Allora devi ridurre il consumo di questi cinque alimenti. Non hai altra scelta.

Vuoi avere la pancia piatta? Allora devi ridurre il consumo di questi cinque alimenti. Non hai altra scelta.

Legumi

Lenticchie, ceci, fagioli, fave… I legumi sono ottimi per la nostra salute ma non per la pancia piatta: sono difficili da digerire e possono causare il gonfiore. Tuttavia, se li immergete qualche ora prima della cottura, con un cucchaio di bicarbonto, allora potrete renderli più digeribili.

Verdure crude

Le verdure crude, in particolare il cavolo, fanno gonfiare lo stomaco. Infatti, fermentano e distruggono la fibra alimentare, rallentando la digestione. Attenzione, però: fanno benissimo alla salute. Non vanno assolutamente eliminate dall’alimentazione ma limitate.

Pane bianco, pasta e riso bianco

Il pane bianco, la pasta o il riso bianco tendono a far gonfiare lo stomaco. Hanno un alto indice glicemico e favorisce l’accumulo di grasso nella pancia. Optare per pane, pasta e riso integrale.

La frittura

I cibi fritti sono ricchi di grassi cattivi e, quindi, molto dannosi per la salute. Difficili da digerire, influiscono negativamente sul transito intestinale e fanno gonfiare lo stomaco. Il consiglio è sempre lo stesso: limitarne il consumo in termini di frequenza.

La salumeria

La salumeria, se vogliamo la pancia piatta, è (quasi) da evitare perché è ricca di grassi saturi e sale e va consumata con moderazione.

Le bevande gassate

Le bevande gassate sono ricche di gas e fanno gonfiare lo stomaco. Inoltre, sono anche ricche di zuccheri, dolcificanti e additivi di ogni tipo. Quindi, bere una lattina di cola da 33 cl equivale a mangiare 7 zollette di zucchero. Meglio puntare sulle versioni leggere o su bevande dissetanti ma senza bollicine, come il tè.

Chewing-gum

Quando mastichi una chewing-gum, ingerisci aria, e ciò innesca o aggrava il gonfiore. Inoltre, contiene spesso zuccheri, provocando un aumento di peso, e attiva la digestione, che non permette allo stomaco di riposare.

LEGGI ANCHE: Quali sono i rimedi contro le gambe gonfie?