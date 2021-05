Nuovo errore con le somministrazioni del vaccino, 4 dosi invece di 1

Un altro caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una, si è verificato ieri, lunedì 17 maggio, all‘hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum.

A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla ASL, una donna di 67 anni: sarebbe in buone condizioni di salute, come spiegato dalla Azienda sanitaria.

Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer.

La donna sta, al momento, bene ed è ricoverata in pronto soccorso per accertamenti

“Abbiamo avuto questo episodio di una signora di 67 anni che ieri pomeriggio ha ricevuto 0.30 millilitri di vaccino Pfizer, interamente, senza essere diluito, e quindi una quantità di vaccino pari a 4 dosi», ha spiegato il direttore di zona del distretto livornese dell’Azienda sanitaria Cinzia Porrà.

«Ce ne siamo accorti immediatamente – ha aggiunto Porrà – e la signora è sstata subito presa in carico da medico e infermieri e tenuta in osservazione per un’ora. Non ha avuto malori, ma un comprensibile stato di ansia e si è molto spaventata, come si sono spaventati gli stessi operatori. Devo dire che i familiari sono stati molto comprensivi hanno capito che può accadere nei grossi numeri come quelli che stiamo trattando qui».

«Abbiamo suggerito alla signora di fare degli accertamenti – ha aggiunto il direttore – e l’abbiamo fatta ricoverare in pronto soccorso dove è ancora ricoverata in attesa dei risultati di alcuni esami. Attualmente la signora sta bene. Abbiamo fatto presente alla signora che quanto accaduto rispetto a quella cheè l’esperienza della stessa casa farmaceutica non ha dato per il momento in altri casi accaduti manifestazioni particolari e non ci sono state reazioni avverse a un sovradosaggio del vaccino somministrato».

