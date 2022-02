Nuova pillola per fare scorregge profumate, idea regalo per San Valentino?

Vi stiamo per parlare di una pillola che è stata autorizzata dalle autorità sanitarie quindi efficace e sicura. Con questa pillola le vostre scorregge profumeranno di rosa o di cioccolato, niente più imbarazzi a tavola. Per San Valentino arriva quella allo zenzero. Approfondiamo.

Pillola per scorregge alla rosa, al cioccolato o allo zenzero

Soffrire di flatulenza vuol dire convivere con abbondante emissione di gas intestinale inodore o di odore sgradevole, molto dipende dai cibi che si consumano. Tuttavia, l’imbarazzo aumenta quando si è a a tavola con familiari e amici.

A rendersene conto è stato l’ideatore della pillola per fare scorregge profumate, Christian Poincheval, un francese di 65 anni.

Una sera si trovava in compagnia degli amici che hanno consumato un pasto molto abbondante, il problema è stato che i commensali si erano lasciati andare ad una serie di emanazioni di gas poco piacevoli. Da lì, l’insight.

La pillola contiene il 100% di prodotti naturali come finocchio, violetta, rosa, alghe e mirtilli ed è stata autorizzata dalla autorità sanitarie, questo vuol dire che è efficace e soprattutto sicura.

Una volta ingerita, questa pillola avrà la capacità di trasformare le vostre scorregge puzzolenti in profumate, alle rose o al cioccolato. Ci sono anche altri benefici: la riduzione del gas intestinale e del gonfiore.

Per acquistare la pillola è sufficiente collegarsi al sito ufficiale pilulepet.com.

Il prodotto può essere pensato anche come regalo – sia per effettiva necessità di salute ma anche per fare uno scherzo ai vostri amici (o al tuo partner!) -.

San Valentino è alle porte e sul sito è pronta la ‘pillola di San Valentino allo zenzero’ a questo link.

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui!