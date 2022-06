Morbo di Chron, cos’è e quali sono i sintomi?

Il morbo di Crohn è un tipo di malattia infiammatoria intestinale.

Cos’è il morbo di Crohn?

Il morbo di Crohn è un tipo di malattia infiammatoria intestinale. Sono necessarie ulteriori ricerche sulla malattia di Crohn. Infatti, ricercatori non sono sicuri di come inizi, chi ha maggiori probabilità di svilupparla o come gestirla al meglio.

Nonostante i grandi progressi nei trattamenti negli ultimi 3 decenni, non è ancora disponibile alcuna cura.

La malattia di Crohn si verifica più comunemente nell’intestino tenue e nel colon. Può interessare qualsiasi parte del tratto gastrointestinale, dalla bocca all’ano. Può coinvolgere alcune parti del tratto gastrointestinale e saltare altre parti.

La gravità del morbo di Crohn può andare da lieve a grave. I sintomi variano e possono cambiare nel tempo. Nei casi più gravi, la malattia può portare a riacutizzazioni e complicazioni pericolose per la vita.

I sintomi

I sintomi della malattia di Crohn spesso si sviluppano gradualmente. Alcuni sintomi tendono peggiorare nel tempo. Sebbene sia possibile, è raro che i sintomi si sviluppino improvvisamente.

I primi sintomi della malattia di Crohn possono includere:

diarrea

crampi addominali

sangue nelle feci

febbre

fatica

perdita di appetito

perdita di peso

sentire come se le viscere non fossero vuote dopo l’evacuazione

sentire con frequenza il bisogno di evacuare

A volte è possibile confondere questi sintomi con quelli di un’altra condizione, come l’intossicazione alimentare, il mal di stomaco o l’allergia alimentare. È bene consultare il medico nel caso in cui uno di questi sintomi sia persistente.

I sintomi possono diventare più gravi con il progredire della malattia. Tra i sintomi più fastidiosi citiamo:

formazione di una fistola perianale, che provoca dolore vicino all’ano

formazione di ulcere che possono manifestarsi ovunque dalla bocca all’ano

infiammazione delle articolazioni e della pelle

respiro corto o ridotta capacità di esercizio a causa dell’anemia

La diagnosi precoce è molto importante, poiché può aiutare a evitare gravi complicazioni e di iniziare un trattamento in tempo.

