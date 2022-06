Ministro Speranza positivo al Covid-19, gli auguri di Zangrillo con ‘lezione’

"Il ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19". Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Ministero della Salute.

“Il ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si colleghera in videoconferenza con il Consiglio dei ministri”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del ministero della Salute.

Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, all’Adnkronos ha commentato la notizia: “Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza, ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta della mascherina”.

Il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele ha aggiunto: “So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica ma ne sopporterò le conseguenze. Al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso”.

