Micosi vaginale, come prevenire l’infezione, 5 cose da sapere

La micosi vaginale è un’infezione che la maggior parte delle donne conosce bene: il 75% ne è colpita almeno una volta nella vita. Il più delle volte benigno, è comunque invalidante, soprattutto in caso di recidiva. Di seguito alcuni consigli per prevenire la comparsa.

Scegliere il giusto metodo contraccettivo

In alcune donne, la pillola anticoncezionale può influenzare la sessualità e in particolare ridurre la lubrificazione vaginale. Ciò si traduce in un maggiore attrito durante il sesso che può portare a lesioni, favorendo così la comparsa della micosi vaginale. Inoltre, la pillola modifica l’equilibrio ormonale tra gli estrogeni e il progesterone: tale cambiamento potrebbe contribuire allo sviluppo della Candida Albicans, il principale agente di infezione vaginale.

In caso di micosi vaginale ricorrerente, può essere opportuno optare per una pillola più estrogenica, previo parere del medico. Questo cambiamento ha successo per molte donne vittime di questa infezione, sebbene nessuno studio scientifico abbia dimostrato il legame tra la pillola e la micosi vaginale.

Preferire la doccia al bagno

Il bagno è senza dubbio più rilassante di una doccia ma è controindicato per le donne che tendono a contrarre spesso la micosi vaginale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un bagno non idrata la pelle, anzi la fa seccare. Il prodotto schiumogeno, infatti, tende a sciogliere il grasso naturale presente sulla superficie della pelle che serve a limitarne l’evaporazione. Quando usciamo dal bagno, l’acqua tiepida evapora e porta con sé l’acqua superficiale della mucosa. E questa essiccazione non favorisce la guarigione delle micosi. Ecco perché è meglio preferire la doccia.

Evitare di pulire la vagina internamente

La vagina è autopulente. Non è, quindi, necessario fare l’igiene personale interna e neanche introdurre l’acqua durante la doccia. Potrebbe persino determinare l’effetto opposto.

È probabile che l’intrusione di prodotti per l’igiene ostacoli il processo di autopulizia, distruggendo la flora microbica, causando infezioni come la micosi vaginale. Occuparsi, quindi, solo dell’esterno.

Attenzione agli asciugamani

Può essere allettante usare un asciugamano per l’igiene personale ma diventa rapidamente un serbatoio per i germi. Meglio usare le mani pulite. Per l’asciugatura, utilizzare preferibilmente un asciugamano pulito picchiettando delicatamente anziché strofinare per non indebolire la vulva. Infine, bisogna ricordare che è l’igiene eccessiva – più di 2 lavaggi al giorno – può causare la micosi vaginale (e non la previene).

Abbandonare la biancheria sintetica

Alcuni capi di lingerie come slip sintetici, tanga e collant aumentano la macerazione e la traspirazion che, a volte, provoca uno squilibrio nella vagina. Solo le donne più fragili saranno colpite da questo fenomeno: quindi, è necessario scegliere biancheria intima di cotone o di seta, soprattutto se le micosi vaginali frequenti. Ed è necessario evitare allo stesso modo pantaloni troppo attillati che provocano irritazioni favorendo la comparsa di micosi.

