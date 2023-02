Marco Mengoni soffre di dismorfismo: cos’è?

Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite, soffre di dismorfismo.

Lo ha ammesso lo stesso cantante in un’intervista rilasciata nell’ottobre 2022 al Corriere della Sera, svelando la sua incapacità di vedersi come lo vedono gli altri, cioè bello e piacevole. Secondo Mengoni si tratta di un’eredità familiare, soprattutto appresa da nonna, madre e zie: “Non indossavano mai la gonna perché odiavano le loro gambe, che pure erano bellissime”. Inoltre, quando era adolescente, il cantante 24enne pesava “106 chili. avevo i capelli lunghi che mi coprivano gli occhi”. E ancora: “Per me è stato difficile accettare che gli altri mi vedessero bello e anche nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo”.

Cos’è il dismorfismo?

Il disturbo del dismorfismo, anche conosciuto come body dysmorphic disorder (BDD), è un disturbo mentale caratterizzato da una preoccupazione persistente e ingiustificata riguardo uno o più aspetti del proprio aspetto fisico. Queste preoccupazioni possono riguardare qualsiasi parte del corpo, anche se spesso riguardano il viso, la pelle, i capelli o le forme del corpo.

Le persone con BDD possono avere pensieri ricorrenti riguardo il loro aspetto fisico e possono dedicare molte ore al giorno a esaminare, coprire o modificare il loro aspetto.

Questi comportamenti possono interferire significativamente con la vita quotidiana, incluse le relazioni interpersonali, il lavoro e le attività ricreative.

Il trattamento per il BDD può comprendere la terapia, come la terapia cognitivo-comportamentale, e in alcuni casi farmaci. È importante che le persone con BDD ottengano un trattamento adeguato per gestire i sintomi e migliorare la loro qualità di vita.

