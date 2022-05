Macchie bianche sulle unghie, cosa significano?

Le macchie bianche sulle unghie possono essere dovute a molte cause più no meno gravi. Scopriamo quali in questo articolo.

Secondo le credenze popolari, quando compaiono delle macchie bianche sulle nostre unghie, è un segno di mancanza di calcio. In realtà, questo fenomeno può essere dovuto a molte altre cause. Scopriamo quali.

Macchie bianche sulle unghie

Quando compaiono delle macchie bianche sulle nostre unghie delle mani o dei piedi, non ci chiediamo necessariamente da dove provengano e se rappresentino un pericolo per la nostra salute. Questa patologia, chiamata leuconichia, può significare molte cose: carenze vitaminiche, psoriasi o altre malattie. Qui sotto trovate un elenco di possibili cause delle macchie bianche sulle unghie.

Trauma sull’unghia

Un trauma, come un urto contro un oggetto, può lasciare una specie di cicatrice su questa parte del tuo corpo. In questi casi, la macchia bianca impiegherà del tempo a sparire: da poche settimane a diversi mesi.

Manicure o altri prodotti per la cura delle unghie

Alcuni prodotti per le unghia sono molto dannosi e possono causare la comparsa di questo tipo di macchie. Infatti, le unghie finte e la colla utilizzata provocano la leuconichia. È possibile anche sviluppare un’allergia allo smalto o a qualsiasi altro trattamento. In questi casi, l’unghia si comporta come se avesse ricevuto un colpo e le macchie potrebbero richiedere più tempo o meno per scomparire.

Malattie della pelle

La psoriasi o l’eczema, sebbene siano malattie della pelle, si riversano sulle unghie, perché ne sono un’estensione. Se osservi arrossamento o prurito, è probabile che tu abbia queste malattie. Le tue unghie potrebbero quindi essere ricoperte da macchie bianche o piccoli punti. È bene rivolgersi dbun dermatologo per curare la tua pelle e la leuconichia.

Infezioni fungine

Le unghie possono essere colpite da funghi provocando infezioni fungine. L’unghia si ispessisce o diventa bianca. Una volta diagnosticate, il medico può fornire un trattamento per riportare l’unghia al suo colore normale.

Covid-19

Non è tra i sintomi più gravi o noti del Covid-19, ma la leuconichia può anche significare che sei positivo al coronavirus. Infatti, i problemi vascolari legati al Covid-19 possono causare queste macchie sulle unghie . È quindi possibile applicare una crema per rimuovere le macchie bianche.

Carenze vitaminiche

Questa è la credenza più diffusa sulle unghie: si dice spesso che le macchie bianche siano dovute alla mancanza di vitamine, soprattutto di calcio . Ma questa è forse la causa meno frequente. È consigliabile comunque effettuare elle analisi El sangue per capire se vi è una qualche carenza vitaminica, anche se raramente queste carenze si associano a leuconichia.

Malattie più gravi

Anche se molto raro, le macchie bianche sulle unghie possono essere un segnale di avvertimento per problemi di salute più gravi. Malattie autoimmuni, problemi cardiaci o malattie del fegato possono talvolta causare leuconichia.

Un effetto collaterale di un farmaco

Non necessariamente lo sappiamo, ma la leuconichia può anche essere un effetto collaterale durante l’assunzione di determinati farmaci. Alcuni trattamenti per il diabete, il morbo di Crohn, l’artrite o le infezioni batteriche possono causare macchie bianche sulle unghie.

