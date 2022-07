Locatelli: “L’estate non rallenti il vaccino, piangiamo oltre 100 morti al giorno”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (CSI), intervistato da Il Messaggero, ha affermato: “Lunedì 127 morti per Covid. Fa male leggere questo dato. Bisogna coprire con il vaccino proprio chi si è infettato e rischia di pagare il più alto in termini di danno per la propria salute, sviluppando forme gravi o addirittura fatali”.

Locatelli ha aggiunto: “I vaccini che abbiamo oggi a disposizione sono largamente efficaci rispetto alla protezione della malattia grave e sarebbe sbagliato posporre un’eventuale scelta, ossia sottoporsi alla seconda dose booster, aspettando che arrivino i cosidetti vaccini bivalenti. La circolazione virale è molto alta, abbiamo superato i mille casi ogni centomila abitanti, ogni sette giorni. È una circolazione francamente importante, che nel giro di 15 giorni si è assolutamente più che raddoppiata: siamo passati da 500 casi a 1071 casi, considerando che siamo al 13,3 per cento dell’occupazione dei posti letto di area medica e al 13,5 di occupazione nelle terapie intensive, è fondamentale dare questo tipo di protezione. E bene ha fatto il ministro della Salute Speranza a dare tempestivamente attuazione all’indicazione di EMA e ECDC”.

“In molti ospedali sostanzialmente si sono già riattivate le unità di crisi e i posti letto Covid. Stavamo recuperando adesso un gap che si era accumulato nel corso del tempo, ecco perché è così importante proteggere i fragili primariamente per la loro salute, ma anche per non andare a impattare sulle attività ordinarie. Teniamo anche conto che siamo in un periodo estivo e quindi con gli organici fisiologicamente un po’ ridotti, proprio perché sappiamo bene che in estate anche i sanitari vanno in vacanza. Quindi, è fondamentale riuscire a dare la massima copertura”.

