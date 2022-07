Labirintite, cos’è, cause e sintomi

La labirintite è un disturbo che provoca un'infiammazione nell'orecchio interno. Ma quali sono i sintomi e le cause?

La labirintite è un disturbo che provoca un’infiammazione nell’orecchio interno. Quali sono i sintomi e le cause? Ne parliamo in questo articolo.

Che cosa è la labirintite?

La labirintite è un disturbo dell’orecchio interno. I due nervi vestibolari nell’orecchio interno inviano al cervello informazioni sulla coordinazione spaziale e sul controllo dell’equilibrio. Quando uno di questi nervi si infiamma, genera una condizione nota come labirintite.

In caso di labirintite è opportuno procedere tempestivamente al trattamento dell’infiammazione, ma al giorno d’oggi non esiste un modo per prevenire tale condizione.

Il trattamento per la labirintite di solito prevede l’uso di farmaci per controllare i sintomi. La maggior parte delle persone trova sollievo dai sintomi entro una o tre settimane e raggiunge il pieno recupero in un mese o due.

Quali sono i sintomi della labirintite?

I sintomi della labirintite appaiono improvvisamente, iniziano rapidamente e possono essere piuttosto intensi per diversi giorni. Di solito iniziano a svanire dopo poco tempo, ma possono continuare a emergere quando si muove la testa all’improvviso. Questa condizione di solito non causa dolore.

I sintomi possono includere:

vertigini

perdita di equilibrio

nausea e vomito

acufene, caratterizzato da un ronzio all’orecchio

perdita dell’udito relativo alle alte frequenze in un orecchio

difficoltà a mettere a fuoco con gli occhi

In casi molto rari, le complicazioni possono includere la perdita permanente dell’udito.

Quali sono le cause della labirintite?

La labirintite può verificarsi a qualsiasi età.

Esiste una varietà di fattori che può provocare la labirintite, tra cui:

malattie respiratorie, come la bronchite

infezioni virali dell’orecchio interno

virus allo stomaco

virus erpetico

infezioni batteriche, comprese le infezioni batteriche dell’orecchio medio

organismi infettivi, come l’organismo che causa la malattia di Lyme

I fattori di rischio per lo sviluppo della labirintite includono:

fumo

assunzione di una grande quantità di alcolici

storia clinica di allergie

stress acuto

