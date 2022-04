Ipercoagulazione, cause, sintomi e perché è pericolosa

L'ipercoagulazione è una condizione che non va assolutamente trascurata. Ecco cosa è opportuno sapere.

L’ipercoagulazione è un’anomalia della viscosità del sangue che ha molte cause, in relazione a quali anticoagulanti sono necessari. Gli integratori alimentari non aiutano ma possono aumentare l’effetto dei farmaci anticoagulanti, quindi vale la pena utilizzarli con cautela.

Possibili cause di ipercoagulazione

Cancro;

Lupus;

Carenza di proteina C;

Carenza di proteine ​​S;

Fumo;

Lesione dei vasi sanguigni, compresa l’aterosclerosi;

Stile di vita sedentario;

Sovrappeso;

Trombofilia;

Cattive abitudini;

Eritremia, emangioma o sindrome antifosfolipidica;

Intervento chirurgico al cuore, con l’installazione di una valvola artificiale;

Malattie di natura autoimmune;

Gravidanza o contraccettivi orali.

Possibili sintomi

Vertigini e / o mal di testa;

Prurito alla pelle;

Mancanza di energia;

Problemi respiratori;

Vista offuscata;

Pressione sanguigna alta.

Perché l’ipercoagulazione è pericolosa?

Il sangue spesso aumenta il rischio di coaguli del sangue nelle vene o nelle arterie. Ciò influisce negativamente sul flusso sanguigno. Il sangue spesso può anche causare l’embolia polmonare. È caratterizzato dal fatto che i coaguli di sangue si sovrappongono a una o più arterie polmonari e che i polmoni non ricevono più abbastanza ossigeno.

Come diluire il sangue?

In nessun caso bisogna puntare all’automedicazione. È necessario consultare il proprio medico e ottenere una diagnosi accurata. In caso di ipercoagulazione, infatti, non soltanto le medicine ma anche alcuni prodotti possono aiutare a fluidificare il sangue:

curcuma (effetto positivo sulle piastrine, prevenendo i coaguli di sangue);

zenzero (lo stesso effetto);

cannella (aiuta a ridurre la pressione sanguigna ma non va consumata in eccesso perché può influenzare gravemente il fegato);

pepe di Caienna (migliora la circolazione sanguigna);

cibi ricchi di vitamina E.

Inoltre, può essere utile consumare quanto segue: lattuga, pomodori, broccoli, uva, melograno, pompelmo, noci, mandorle, nocciole, tè verde, succo di mirtillo, cioccolato fondente, aglio, acqua.

