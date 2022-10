Intossicazione da cioccolato nei cani, 5 campanelli d’allarme

Gli avvelenamenti più pericolosi che riguardano i cani sono dovuti al cioccolato. Di seguito i sintomi da identificare il prima possibile per un trattamento immediato.

1 – Depressione o agitazione improvvisa

Un cane, solitamente vivace, che all’improvviso si nasconde sotto i mobili, si rifiuta di giocare e di mangiare e sembra abbattuto deve suggerire un avvelenamento da cioccolato, soprattutto durante i periodi in cui ce n’è più in giro, come a Natale o Pasqua.

La teobromina contenuta nel cioccolato appartiene al gruppo delle metilxantine, un alcaloide di origine vegetale che stimola il sistema nervoso centrale. Può, quindi, verificarsi anche un’agitazione estrema, con confusione o addirittura aggressività.

In generale, qualsiasi cambiamento nel comportamento dovrebbe suggerire avvelenamento o intossicazione.

2 – Vomito

La teobromina contenuta nel cioccolato non viene assimilata dal corpo del cane. Quindi, si manifestano numerosi episodi di vomito, che sono anche dolorosi.

Se sospetti che il tuo cane abbia ingerito cioccolato e sta vomitando, portalo immediatamente dal veterinario per gli esami necessari.

3 – Eccessiva salivazione

L’avvelenamento da cioccolato nei cani può manifestarsi con l’aumento della salivazione e la difficoltà di digestione, con conseguente diarrea e vomito.

Va notato che una dose da 100 a 250 mg/kg di peso corporeo è potenzialmente fatale. Per un cane di 10 kg, ciò corrisponde a circa 450 g di cioccolato al latte o 60 g di cioccolato fondente.

4 – Convulsioni

La teobromina raggiunge in poche ore i sistemi nervoso e cardiaco. Ciò si riflette a livello fisico con tachicardia, tremori o addirittura convulsioni e poi il coma in assenza di cure.

5 – Mucose pallide

L’avvelenamento da cioccolato ostacola la circolazione sanguigna, che può portare alle mucose pallide.

Si consiglia di alzare il labbro superiore del cane e di premere sopra il canino con il pollice, dopodiché rilasciare: se il colore della gengiva non cambia entro due secondi, bisogna portare subito il cane da un veterinario.

LEGGI ANCHE: Quali sono le cause più comuni della tosse nei cani?