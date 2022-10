Influenza 2022, qual è il periodo di incubazione?

Gli esperti sanitari prevedono che la stagione influenzale 2022-2023 potrebbe essere più grave rispetto agli ultimi due anni, quando le precauzioni anti Covid-19 hanno contribuito a ridurre il numero delle infezioni.

Tuttavia, una ‘brutta’ stagione influenzale non è completamente diversa da una tipica. Infatti, ci sono aspetti dell’influenza che tendono ad essere coerenti in qualsiasi stagione influenzale, come il periodo di incubazione, cioè il momento in cui una persona è esposta al virus fino alla comparsa dei sintomi.

Ebbene, il periodo di incubazione dell’influenza va da 1 a 4 giorni con una media di 2 giorni e non dovrebbe essere diverso di anno in anno.

Inoltre, il periodo di incubazione per l’influenza e per il Covid-19 non sembra variare molto a seconda del ceppo. Ciò che può variare è il modo in cui si ammalano le persone.

Perché il tempo di incubazione dell’influenza è importante?

Comprendere il periodo di incubazione aiuta a guidare le persone nella prevenzione delle malattie gravi, nella riduzione dei sintomi e nel rallentamento della diffusione del virus.

Gli esperti di malattie infettive utilizzano i periodi di incubazione nella sorveglianza, nel controllo e nella definizione delle linee guida di quarantena per le malattie contagiose come l’influenza, il Covid-19 e persino il comune raffreddore.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani, il periodo di incubazione dell’influenza è in genere coerente per tutti i ceppi ma i periodi di contagiosità possono variare a seconda dell’età e dei fattori di rischio di una persona:

Le persone con l’influenza sono più contagiose da 3 a 4 giorni dopo essersi ammalate;

Alcuni adulti sani sono in grado di diffondere l’influenza un giorno prima dell’inizio dei sintomi e fino a sette giorni dopo l’inizio della malattia;

I bambini e le persone con un sistema immunitario indebolito potrebbero essere in grado di infettare gli altri per un periodo più lungo del tipico periodo di contagio.

Possiamo interrompere il periodo di incubazione dell’influenza?

In alcuni casi, ci sono dei passaggi che possiamo intraprendere nel tempo che intercorre tra quando siamo stati esposti al virus dell’influenza ma non abbiamo ancora manifestato i sintomi e ciò potrebbe fare la differenza nel modo in cui la malattia si sviluppa.

Ad esempio, ad alcune persone a rischio, come gli anziani nelle case di cura, possono essere somministrati farmaci antivirali come Tamiflu (oseltamivir) o Xofluza (baloxavir).

Questi farmaci sono più efficaci se somministrati prima del periodo di incubazione ma possono comunque aiutare a “ridurre la gravità dell’infezione e la durata dei sintomi anche se somministrati nelle prime 48 ore dopo l’inizio dei sintomi.

Fonte: Very Well Health.