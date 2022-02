Infezioni al dito, quali sono, sintomi, cause e trattamento

Le infezioni al dito non vanno trattate con superficialità. Anzi, si consiglia di fissare un appuntamento con il medico per individuare la cura migliore.

Non esistono statistiche ufficiali sulle infezioni al dito ma sono abbastanza comuni.

Solitamente queste infezioni sono causate da batteri, principalmente streptococchi e stafilococchi, sebbene possano anche essere provocate da un virus. Un’infezione, inoltre, si sviluppa di solito in caso di lesione esterna al dito.

Esistono diversi tipi di infezioni al dito: sono classificate in base alla posizione e al grado. Il trattamento dipende dall’entità dell’infezione e dalla salute generale della persona colpita.

Le infezioni alle dita vanno prese sul serio. Non bisogna provare a trattarla soltanto con i rimedi casalinghi o attendere fino a quando non passa. In caso di segni che di infezione, occorre consultare un medico il prima possibile.

Quali sono i tipi di infezioni al dito?

I principali tipi di infezioni al dito:

paronichia , limitata al tessuto attorno all’unghia;

, limitata al tessuto attorno all’unghia; patereccio erpetico , causata dal virus dell’herpes simplex e di solito è limitata al polpastrello;

, causata dal virus dell’herpes simplex e di solito è limitata al polpastrello; cellulite , colpisce la pelle e può influenzare il tessuto appena sotto di esso;

, colpisce la pelle e può influenzare il tessuto appena sotto di esso; infezione che colpisce i tessuti più profondi e le strutture del dito e della mano, inclusi i tendini e i muscoli;

tenosinovite infetta dei flessori, tipo di infezione che colpisce i tendini e le guaine del tendine.

Quali sono i sintomi delle infezioni al dito?

L’area interessata dall’infenzione può sviluppare i seguenti sintomi:

rossore;

gonfiore;

dolore;

mollezza;

pus.

Se l’infezione colpisce i tessuti più profondi, il movimento della mano e delle dita può essere limitato e / o doloroso.

Che cosa causa le infezioni al dito?

Un’infezione al dito si può sviluppare come risultato di questo:

ferite da puntura;

tagli;

ustioni;

punture di insetti;

mordersi le unghie;

lesioni penetranti;

lesioni da schiacciamento.

Chi ha maggiori probabilità di sviluppare un’infezione alle dita?

Non tutte le persone le cui dita sono ferite sviluppano un’infezione. Tuttavia, il rischio è più elevato in caso di:

diabete e altre condizioni che causano danni ai nervi;

circolazione sanguigna scarsanelle mani e nelle dita;

professioni come dentista, infermiere, igienista e medico o altre che implicano il contatto con i fluidi corporei di altre persone.

Se ho un’infezione alle dita, cosa dovrei fare?

Se hai un’infezione alle dita, non provare a trattarla a casa, soprattutto se hai il diabete o altre condizioni che causano danni ai nervi e circolazione sanguigna scarsa. Rivolgiti al più presto al tuo medico.

Il trattamento dipenderà dalla portata dell’infezione e può comportare l’uso di antibiotici topici e orali (o anche di antibiotici per via endovenosa, se l’infezione è grave) e il drenaggio del pus. La chirurgia può essere necessaria in casi estremi.