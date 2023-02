Idrosadenite suppurativa, cos’è, cause, sintomi e come si cura

L’idrosadenite suppurativa è una malattia infiammatoria cronica del follicolo pilifero, la struttura della pelle in cui si formano e crescono i peli: provoca la comparsa di noduli dolorosi che possono contenere pus e causare cicatrici.

L’idrosadenite suppurativa può comparire in qualsiasi area del corpo ma è più comune in zone quali ascelle, inguine, glutei, glutei o sotto il seno.

Sebbene non esista una cura per questa condizione, il medico generico o il dermatologo possono raccomandare un trattamento con antibiotici, corticosteroidi o persino un intervento chirurgico per controllare l’idrosadenite suppurativa e prevenire l’insorgenza di complicanze.

Sintomi principali

I principali sintomi dell’idrosadenite suppurativa sono:

Noduli duri o pieni di pus, specialmente sotto le ascelle, l’inguine, i genitali e l’ano;

Dolore e mollezza nell’area dei noduli;

Rossore nella zona interessata;

Sensazione di prurito e bruciore sulla pelle;

Eccesso di sudore nell’area interessata

Cicatrici sulla pelle.

I noduli causati dall’idrosadenite suppurativa possono spontaneamente restringersi o scoppiare, rilasciando pus maleodorante.

In alcune persone, i noduli possono ripresentarsi dopo alcuni mesi o settimane, di solito nello stesso punto precedentemente colpito.

Le persone con l’idrosadenite suppurativa possono pensare di avere un foruncolo. Tuttavia, nell’idrosadenite i noduli lasciano cicatrici sulla pelle, cosa che non accade con i foruncoli.

L’idrosadenite suppurativa può trasformarsi in cancro?

Raramente, le lesioni croniche e ricorrenti dell’idrosadenite suppurativa possono portare al carcinoma a cellule squamose (che insorge nello strato più superficiale della pelle, causato da fattori quali infezioni o infiammazioni croniche ed esposizione cronica alla luce solare, ad esempio).

Come confermare la diagnosi

La diagnosi di idrosadenite suppurativa dovrebbe essere fatta da un medico generico o da un dermatologo, attraverso l’osservazione del tipo e della localizzazione delle lesioni, dei sintomi e dell’anamnesi della famiglia e della persona.

Di solito non sono necessari test aggiuntivi per confermare la diagnosi. Tuttavia, il medico può anche disporre una biopsia cutanea per escludere il carcinoma a cellule squamose, il linfoma o pioderma gangrenoso, malattia infiammatoria della pelle che causa la necrosi.

Cause possibili

L’idrosadenite suppurativa è una malattia che si verifica a causa del blocco di un follicolo pilifero, che si rompe e rilascia cheratina e batteri nella pelle. Queste sostanze provocano infiammazione, portando alla formazione di noduli e pus.

Alcuni dei fattori che possono aumentare il rischio di sviluppare idrosadenite suppurativa sono:

Fumare;

Sovrappeso o obesità;

Storia familiare di idrosadenite suppurativa;

Cambiamenti ormonali, come durante la pubertà, le mestruazioni e la menopausa.

Inoltre, l’idrosadenite suppurativa può anche essere correlata a fattori ambientali, come l’uso di contraccettivi orali, ldeodoranti e antitraspiranti. Tuttavia, sono ancora necessari ulteriori studi per dimostrare l’associazione di questi fattori con lo sviluppo dell’idrosadenite suppurativa.

Trattamento

Il trattamento per l’idrosadenite suppurativa deve essere guidato dal medico e mira ad alleviare i sintomi, ridurre la frequenza delle recidive ed evitare complicanze della malattia.

Pertanto, i principali trattamenti indicati per il trattamento dell’idrosadenite suppurativa sono:

Antibiotici orali o unguenti, come tetraciclina, rifampicina e clindamicina;

Farmaci antinfiammatori non steroidei, come ibuprofene e paracetamolo, per ridurre l’infiammazione e il dolore;

Corticosteroidi sotto forma di compresse orali o iniezioni, come prednisolone o triamcinolone;

Anticonvulsivanti, come gabapentin o pregabalin, per alleviare il dolore cronico;

Terapia ormonale antiandrogenica come ciproterone acetato, contraccettivi orali, spironolattone o finasteride;

Immunosoppressori, come adalimumab e infliximab, per controllare l’azione del sistema immunitario;

Chirurgia, che di solito è indicata nei casi più gravi della malattia (quando le cure prescritte non hanno un impatt positivo).

Infine, il medico può anche raccomandare la terapia con luce pulsata per aiutare a combattere l’infiammazione nelle lesioni.