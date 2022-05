Quando i globuli bianchi sono bassi, si verifica una condizione nota come leucopenia. Maggiori informazioni nell’articolo.

Globuli bianchi bassi: la leucopenia

Il sangue è composto da diversi tipi di globuli, inclusi i globuli bianchi, noti anche come leucociti.

I globuli bianchi sono una parte importante del sistema immunitario . Aiutano l’organismo a combattere malattie e infezioni. Quando i globuli bianchi sono bassi, si verifica una condizione nota come leucopenia.

Esistono diversi tipi di leucopenia, a seconda della tipologia di globuli bianchi che risultano bassi. Tra i globuli bianchi troviamo:

neutrofili

linfociti

monociti

eosinofili

basofili

Ogni classe di leucociti ha una funzione diversa legata alla protezione dell’organismo da infezioni o sostanze nocive.

Nel caso in cui le analisi del sangue evidenziano una bassa quantità di neutrofili, la leucopenia viene definita come neutropenia. I neutrofili sono quei globuli bianchi che proteggono l’organismo da molti tipi di infezioni, in particolare quelle dovute a funghi o batteri.

I neutrofili costituiscono il 55/70 % dei globuli bianchi totali. Per questo motivo, la leucopenia è spesso causata da una diminuzione dei neutrofili.

Un altro tipo comune di leucopenia è la linfocitopenia, che si verifica quando si hanno pochi linfociti. I linfociti sono i globuli bianchi che proteggono da una varietà di infezioni e anche dalle cellule cancerose.

Sintomi della leucopenia

Quando il numero dei globuli bianchi è molto basso si possono manifestare i sintomi di un’infezione in corso, come:

febbre a partire dai 38°

brividi

sudorazione

mal di gola

tosse

difficoltà nella respirazione

sfoghi rossi, gonfi o dolorosi in una parte del corpo

lesione con un’infiammazione purulenta

ulcere alla bocca o macchie bianche in bocca

minzione dolorosa

Le cause

Molte malattie e condizioni possono associarsi alla leucopenia, come ad esempio:

anemia aplastica

leucemia

linfoma

mieloma multiplo

mielofibrosi

chemioterapia

radioterapia

trapianti di midollo osseo

Sindrome di Kostmann

mielocatessi

HIV o AIDS

tubercolosi

epatite virale

malaria

tifo

lupus

artrite reumatoide

Sindrome di Sjogren

saircoidosi

