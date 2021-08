Come trattare la tosse con lime e miele

I rimedi per la tosse sono comunemente usati in tutto il mondo. La medicina popolare raccomanda il miele per molti disturbi e il lime è stato elencato nella medicina tradizionale indiana come trattamento per la tosse.

Attualmente, non ci sono studi scientifici a sostegno della combinazione di miele e lime come rimedio contro la tosse. Tuttavia, le proprietà di queste sostanze possono arrecare beneficio, come spiegato su DrFarrahMd.com.

Proprietà fisiche

Il lime è un agrume e contiene composti benefici come vitamina C, beta-carotene, flavonoidi, limonoidi e acido folico. Il lime e il succo di limone hanno più acido citrico rispetto ad altri agrumi. Come acido, ha la capacità di rompere il muco, se la tosse lo produce.

Anche il miele è acido. Ha una consistenza densa ed è ricco di umidità, due aspetti che aiutano la guarigione delle ferite. La consistenza del miele può offrire sollievo per la gola irritata dalla tosse.

Proprietà antimicrobiche di lime e miele

In uno studio del novembre 2006 dell’African Journal of Traditional, Complementary, and Alternative Medicine, vari batteri e funghi sono stati inibiti da un estratto del succo e della buccia del lime.

Uno studio del marzo 2011 negli Annals of Clinical Microbiology and Microbiology ha testato estratti vegetali come zenzero, aglio e lime in acqua contaminata da E. Coli. Solo il lime ha inibito la crescita batterica.

Una revisione dell’aprile 2011 sull’Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ha trovato un significativo supporto scientifico delle proprietà antimicrobiche del miele.

Gestione della tosse

Le linee guida cliniche del settembre 2006 del British Thoracic Society Cough Guideline Group includono la possibilità di usare agrumi e miele come rimedio casalingo per la tosse virale acuta in un adulto.

È importante notare che gli studi effettuati sono stati minimi e limitati nella loro popolazione. È stato fatto solo uno studio sugli esseri umani, ed è stato sui bambini. Non sono stati condotti studi sul lime nell’uomo. Ulteriori studi a sostegno delle proprietà antimicrobiche di miele e lime non sono stati condotti su persone e potrebbero non riguardare organismi che causano la tosse.

Avvertenze

Per la maggior parte delle popolazioni, il miele e il lime presentano un rischio minimo o nullo di danni. Tuttavia, i bambini di età pari o inferiore a 2 anni non dovrebbero mai ricevere il miele poiché esiste il rischio di botulismo.

A causa dell’ampia varietà di condizioni che possono causare la tosse, compresi il cancro e l’insufficienza cardiaca, non bisogna tentare di curare da soli una tosse cronica. La tosse nei bambini e negli adulti dovrebbero essere monitorate per altri sintomi, poiché anche questi possono svilupparsi in condizioni gravi. In caso di muco verde, giallo o sanguinante, fissa un appuntamento con il tuo medico di base. Se la tosse produce sangue o una sostanza dal colore del caffè macinato, si raccomanda di andare al Pronto Soccorso.