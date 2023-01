Gambe, caviglie e piedi gonfi: tutte le cause e i possibili rimedi

Gambe, caviglie e piedi gonfi sono problemi molto comuni nella popolazione e, come vedremo, sono davvero molte le cause che possono portare al loro sviluppo. Si tratta di problemi fisici che hanno però una notevole ricaduta anche dal punto di vista estetico. Si tratta di condizioni che colpiscono sia uomini che donne, con una maggiore prevalenza per queste ultime.

Il gonfiore alle gambe viene avvertito maggiormente nei mesi estivi, quando al gonfiore si associano più frequentemente sensazioni di indolenzimento e pesantezza, in particolar modo la sera, soprattutto nel caso in cui la persona, per il tipo di attività che svolge, sia costretta a una perdurante permanenza nella stazione eretta (i tipici esempi sono quelli delle commesse, dei cuochi, delle parrucchiere, dei barbieri, dei venditori ambulanti ecc.); il problema può riguardare anche tutte quelle persone che nel corso della giornata devono stare a lungo in posizione seduta (per esempio gli impiegati di uffici).

Anche le caviglie gonfie sono un segno che riguarda soprattutto le persone che stazionano a lungo in posizione eretta, ma alla base possono esserci anche condizioni patologiche più o meno serie; in genere quando il gonfiore è monolaterale il problema è legato a un disturbo che interessa solamente la zona interessata; se invece il gonfiore è bilaterale è più probabile che la causa sia una patologia sistemica (una malattia reumatica, un problema circolatorio alle gambe ecc.). Per approfondimenti leggi qui se hai le caviglie gonfie. Se il problema è cronico ed è associato ad altri sintomi è sempre opportuno consultare il proprio medico curante che deciderà se è il caso o no di effettuare indagini diagnostiche.

Il gonfiore può riguardare anche i soli piedi, anche se molto spesso i piedi gonfi sono associati al problema delle caviglie gonfie; anche in questo caso le cause sono disparate: malattie reumatiche, malattie metaboliche, patologie vascolari. Una causa comune di piedi e caviglie gonfie è poi la gravidanza.

Si deve infine ricordare che vi sono situazioni che possono provocare o aggravare il gonfiore alle gambe o a caviglie e ai piedi, in particolare l’indossare scarpe molto strette o con tacchi troppo alti; anche calze e collant troppo stretti sono una possibile concausa.

Gambe, caviglie e piedi gonfi: i principali rimedi

Come abbiamo visto, le cause di gambe, caviglie e piedi gonfi possono essere le più disparate e la risoluzione del problema passa attraverso la loro rimozione; ovviamente, soprattutto nel caso di malattie croniche, non si è sempre in grado di rimuovere definitivamente la causa; in questo caso si può agire ricorrendo a rimedi come per esempio il linfodrenaggio; non si potrà risolvere del tutto il problema, ma sicuramente si allevierà la sintomatologia. Per quanto riguarda la terapia più strettamente medica, sarà lo specialista a stabilire l’approccio più adeguato.

Alcuni problemi di gonfiore temporaneo possono essere alleviati ricorrendo a rimedi fitoterapici, in particolare preparati a base di centella asiatica, ippocastano e biancospino.

Quando il problema del gonfiore è legato a problemi di circolazione venosa, un utilissimo aiuto viene dalle calze elastiche a compressione graduata, un utilissimo presidio sanitario utile nella prevenzione e nel trattamento di tali problematiche. Le calze elastiche esercitano una pressione graduale a partire dal basso (caviglie) verso l’alto favorendo il ritorno del sangue al cuore; ciò permette un notevole miglioramento della circolazione venosa.

Molte donne sono restie a indossare calze elastiche per motivi legati all’estetica; ciò poteva essere comprensibile fino a qualche tempo fa, ma adesso vi sono proposte commerciali, come quelle di Solidea, che coniugano benessere ed eleganza. L’azienda, infatti, ha un vasto catalogo di prodotti a compressione graduata di straordinaria eleganza e vestibilità.